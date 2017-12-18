Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:11

Создано Адвокатское объединение «Barristers»

15 декабря 2017 года в результате слияния АО «Пономаренко и партнеры», а также АО «Shevchuk & Partners» было создано единое Адвокатское объединение «Barristers». В команду вошли такие адвокаты как: Пономаренко Денис, Шевчук Алексей, Глоба Константин, Левковец Андрей, Новиков Илья и другие коллеги.

С официальной презентацией начала деятельности Адвокатского объединения «Barristers» адвокаты Пономаренко Денис и Шевчук Алексей выступили в качестве спикеров на VII Зимнем форуме ААУ по уголовному праву и процессу в Киеве. Темы докладов были посвящены тактическим вопросам защиты на стадии досудебного расследования, а также реалиям экстрадиции.

Основной специализацией команды остаётся уголовное право и процесс.