Создано Адвокатское объединение «Barristers»

15 декабря 2017 года в результате слияния АО «Пономаренко и партнеры», а также АО «Shevchuk & Partners» было создано единое Адвокатское объединение «Barristers». В команду вошли такие адвокаты как: Пономаренко Денис, Шевчук Алексей, Глоба Константин, Левковец Андрей, Новиков Илья и другие коллеги.
С официальной презентацией начала деятельности Адвокатского объединения «Barristers» адвокаты Пономаренко Денис и Шевчук Алексей выступили в качестве спикеров на VII Зимнем форуме ААУ по уголовному праву и процессу в Киеве. Темы докладов были посвящены тактическим вопросам защиты на стадии досудебного расследования, а также реалиям экстрадиции.
Основной специализацией команды остаётся уголовное право и процесс.
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