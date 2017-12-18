Сегодня 19 декабря 2017 года, 18:14

Хорошие новости от «Юридической практики»

Начал работу новый Верховный Суд

Новый Верховный Суд начал свою работу в пятницу, 15 декабря, в День работников суда. По случаю запуска ВС прошло торжественное мероприятие при участии первых лиц государства (Президента и премьер-министра Украины), руководства ключевых органов судебной системы и председателя Венецианской комиссии. В этот же день вступили в силу обновленные процессуальные кодексы.

Земельный участок теперь можно зарегистрировать онлайн

Госгеокадастр полноценно запустил онлайн-сервис регистрации земельного участка. Данная электронная услуга в течение года отрабатывалась в статусе пилота на территории Черниговской области, а теперь распространена на всю Украину. Новый функционал позволяет сертифицированным инженерам-землеустроителям подавать заявку на регистрацию участка онлайн. Исключается возможность коррупционных требований со стороны регистратора и/или отказа в регистрации по надуманным поводам, что было не исключено при физической подаче документов. Также устраняется риск искусственного затягивания оформления.

НБУ упростил порядок ввоза украинцами наличной инвалюты

Упрощен порядок ввоза резидентами на Украину наличной иностранной валюты. Согласно постановлению НБУ № 127, которое вступило в силу 14 декабря, украинцы смогут ввозить наличность на сумму более EUR 10 тыс. без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

Усовершенствован механизм защиты прав на землю

КМУ усовершенствовал механизм защиты прав на земельные участки. В частности, документом вводится проверка наличия и подлинности кадастрового номера земельного участка в Госземкадастре уже при формировании государственным регистратором заявления в режиме реального времени; определяются способы исправления технических ошибок; унормирована процедура установления личности и проверки дееспособности при проведении регистрационных действий, не связанных с совершением нотариального действия и т.д.

Минфин вводит единый казначейский счет для таможенных платежей

Министерство финансов вводит использование единого казначейского авансового счета для уплаты предприятиями таможенных платежей. Соответствующее решение принято с учетом современных возможностей автоматизированной системы таможенного оформления для создания благоприятных условий ведения бизнеса. Таможенные платежи, подлежащие уплате при таможенном оформлении, должны быть перечислены на счет таможни до момента подачи таможенной декларации. Таким образом, с единого казначейского счета ГФС будет проводиться списание таможенных платежей при таможенном оформлении в любой таможне.

Украина подписала декларацию о расширении возможностей женщин в торговле

Украина присоединилась к Декларации о торговле и расширение прав и возможностей женщин в экономической сфере. Документ подписан в рамках конференции министров ВТО - более 100 стран-участниц декларации, в том числе и Украина, согласились сотрудничать, чтобы торговая политика стран была более ответственной по гендерным вопросам. Для реализации декларации определены 5 шагов, среди которых обмен опытом по правилам и программ для поощрения участия женщин в национальных и международных экономических отношениях.

Упрощена процедура выдачи спецразрешений на водопользование

КМУ внес ряд изменений по вопросам выдачи разрешений на специальное водопользование с целью упрощения порядка оформления права на осуществление специального водопользования и установления предельно допустимого выброса загрязняющих веществ в составе сточных вод. Принятые изменения не приведут к увеличению расходов из государственного бюджета, уверяют в министерстве.