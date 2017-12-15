Президент назначил еще двоих судей Верховного Суда

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №417/2017 "О назначении судей Верховного Суда". Об этом сообщается на сайте главы государства.
Так, согласно тексту указа на должности судей ВС назначены:
Сохранить:
Контакты:
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: