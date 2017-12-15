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Президент назначил еще двоих судей Верховного Суда

15 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №417/2017 "О назначении судей Верховного Суда". Об этом сообщается на сайте главы государства.

Так, согласно тексту указа на должности судей ВС назначены:

  • в Кассационный административный суд Стрелец Татьяна Геннадиевна;

  • в Кассационный гражданский суд Погребной Сергей Алексеевич.

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