Сегодня 15 декабря 2017 года, 18:42

В интернете распространяется недостоверная информация о биометрических паспортах, - МВД

Миграционная служба призывает не поддерживать информационную провокацию, которая может привести к очередям и конфликтам в подразделениях ГМС. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что через соцсети в последние дни активно распространяется недостоверная информация о якобы существовании ограничений по срокам действия паспорта гражданина Украины образца 1994 года. Но на самом деле необходимости замены паспорта-книжки на ID-карту нет.

«Официально: в соответствии с законом, ID-карта выдается только как первый паспорт по достижению 14-летнего возраста, в случае потери, кражи или порчи паспорта-книжки, в случае изменения фамилии или других данных лица владельца, а также по желанию вместо вклеивания фотографии в паспорт-книжку по достижению 25-и 45-летнего возраста. Обязанности по замене паспорта-книжки на ID-карту до любой даты законодательством не предусмотрено!», - говорится в сообщении.