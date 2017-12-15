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В интернете распространяется недостоверная информация о биометрических паспортах, - МВД

15 декабря 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Миграционная служба призывает не поддерживать информационную провокацию, которая может привести к очередям и конфликтам в подразделениях ГМС. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Отмечается, что через соцсети в последние дни активно распространяется недостоверная информация о якобы существовании ограничений по срокам действия паспорта гражданина Украины образца 1994 года. Но на самом деле необходимости замены паспорта-книжки на ID-карту нет.

«Официально: в соответствии с законом, ID-карта выдается только как первый паспорт по достижению 14-летнего возраста, в случае потери, кражи или порчи паспорта-книжки, в случае изменения фамилии или других данных лица владельца, а также по желанию вместо вклеивания фотографии в паспорт-книжку по достижению 25-и 45-летнего возраста. Обязанности по замене паспорта-книжки на ID-карту до любой даты законодательством не предусмотрено!», - говорится в сообщении.

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