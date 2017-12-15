он же e-mail

Сегодня 15 декабря 2017 года, 18:42

403 гражданина Украины считаются пропавшими без вести после начала российской агрессии, - СБУ

С начала российской агрессии 403 гражданина Украины пропали без вести. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

С начала российской агрессии пропавшими без вести считаются 403 гражданина Украины, в том числе 123 военнослужащих, бойцов добровольческих батальонов и правоохранителей.

«СБУ вместе с другими ведомствами делает все возможное, чтобы установить их судьбу. Верю, что они живыми вернутся к своим семьям», - отметил В.Грицак.