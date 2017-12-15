403 гражданина Украины считаются пропавшими без вести после начала российской агрессии, - СБУ

С начала российской агрессии 403 гражданина Украины пропали без вести. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
С начала российской агрессии пропавшими без вести считаются 403 гражданина Украины, в том числе 123 военнослужащих, бойцов добровольческих батальонов и правоохранителей.
«СБУ вместе с другими ведомствами делает все возможное, чтобы установить их судьбу. Верю, что они живыми вернутся к своим семьям», - отметил В.Грицак.
Сохранить:
Контакты:
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: