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СМИ: Европарламент не смог запретить шаурму

15 декабря 2017 года Источник:УНИАН

В Европарламенте состоялось голосование, за ходом которого с напряжением следили тысячи владельцев закусочных по всей Европе. Под угрозой запрета оказалась популярная у европейцев шаурма.

Для проведения закона, запрещающего шаурму, Европарламенту не хватило трех голосов. Европейских законодателей беспокоило то, что при производстве популярного блюда используются фосфаты, делающие мясо мягче.

Комитет здравоохранения Европарламента ссылался на исследование, якобы доказывающее связь фосфатов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Диетологи подчеркивают, что в одной порции популярного фаст-фуда содержится более тысячи калорий. Речь идет лишь о мясной порции в пите, без учетов калорийных и жирных салатов, хумуса и тхины. Это составляет 50% от дневной нормы, которую должна получать с пищей женщина, и 40% от дневной нормы для мужчины. Кроме того, это блюдо, как правило, сильно пересолено. Например, в порции мяса содержится 98% от дневной нормы соли. Аппетитная и сочная шаурма также содержит 65% от дневной нормы «полезных» жиров. И 98% от дневной нормы насыщенных жиров. В то же время представитель немецкой ассоциации производителей предупредил, что запрет будет иметь тяжелые последствия для экономики. В закусочных, специализирующихся на донер-кебабах, работают 100 тысяч человек, а годовой оборот индустрии составляет 16,5 миллиарда долларов.

В Европарламенте состоялось голосование, за ходом которого с напряжением следили тысячи владельцев закусочных по всей Европе. Под угрозой запрета оказалась популярная у европейцев шаурма. Европейских законодателей беспокоило то, что при производстве популярного блюда используются фосфаты, делающие мясо мягче. Комитет здравоохранения Европарламента ссылался на исследование, якобы доказывающее связь фосфатов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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