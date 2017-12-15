Сегодня 15 декабря 2017 года, 17:11

Вступила в силу новая система применения принудительных медицинских мер

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о введении новой системы применения принудительных мер медицинского характера. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Сегодня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, которым введен правила применения принудительных мер медицинского характера в специальном учреждении по оказанию психиатрической помощи. Теперь пациенты смогут самостоятельно обращаться к независимому врачу-психиатру, в суд, а их участие в процессе становится обязательным. Также новыми правилами предусмотрено, что психиатрическая помощь общественно опасным пациентам будет отделена от общего психиатрической практики», - говорится в сообщении.

По словам директора ГП «Украинский мониторинговый и медицинский центр по наркотикам и алкоголю МЗ Украины» Сергея Шума, система, сегодня получила правовые основания для реформирования, будет построена таким образом, чтобы обеспечить именно реабилитационный подход при оказании помощи невменяемым. Параллельно создаются инструменты, которые позволят суда оценить необходимость дальнейшего лечения с определенными ограничениями.

«До сих пор суды преимущественно руководствовались тяжестью содеянного, а сейчас внедряются механизмы, которые позволят принимать решение о целесообразности продолжения лечения в учреждении на основе современных методик», - сказал С.Шум.