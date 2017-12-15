Сегодня 15 декабря 2017 года, 17:11

Минобороны предлагает создать военную полицию

В Министерстве обороны разработали законопроект о военной полиции. Об этом сообщил на брифинге полковник Юрий Хорошунов – заместитель начальника управления организации охраны, патрульно-постовой службы и розыска Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.

«В Министерстве обороны разработан проект закона о военной полиции, который сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента. Мы надеемся, что в ближайшее время он будет подан на рассмотрение Верховной Рады», – сказал он.

Ю.Хорошунов уточнил, что военная полиция будет иметь более широкие права, чем военная служба правопорядка, которая действует в составе Вооруженных сил Украины.

Так, военная полиция будет иметь право проводить досудебное расследование. Также на военную полицию возложат функции дорожной комендантской службы.

В законе прописано задания «режимной службы», которую работники военной полиции будут нести на военных базах, арсеналах и складах оружия и боеприпасов.

Кроме того, будет регламентирован вопрос о проведении служебных расследований, пояснил Ю.Хорошунов.