Сегодня 15 декабря 2017 года, 15:40

«Киевстар» оштрафован на 21 млн грн за недобросовестную конкуренцию, - председатель АМКУ Ю.Терентьев

Из-за ложной информации о посекундной тарификации Антимонопольный комитет Украины оштрафовал мобильного оператора «Киевстар» на 21,3 млн грн. Об этом сообщил в соцсети председатель АМКУ Юрий Терентьев.

«Вчера 14.12.2017 комитетом было принято решение по делу против ответчика АО «Киевстар» о недобросовестной конкуренции в виде распространения информации об условиях тарификации, которая вводит в заблуждение (нарушение статьи 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»). Оператор в своей коммуникации об условиях тарификации использовал три типа утверждений в двух из которых отмечалось, что тарификация «посекундная». По факту это утверждение ложное - стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора», - написал он, добавив, что на компанию наложен штраф в размере 21,3 млн грн.

Терентьев напомнил, что 18 сентября этого года решение по аналогичной проблематике было принято в отношении ООО «Лайфсел» - тогда на субъекта был наложен штраф в размере 19,4 млн грн.