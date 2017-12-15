Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 декабря 2017 года, 15:40

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Украина поддержала гендерную декларацию ВТО

15 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Украина присоединилась к Декларации о торговле и расширении прав и возможностей женщин в экономической сфере, — сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины.

12 декабря в рамках одиннадцатой Конференции министров ВТО в Буэнос-Айресе заместитель министра — торговый представитель Украины Наталия Микольская приняла участие в подписании совместной декларации о торговле и расширении прав и возможностей женщин в экономической сфере.

Более 100 стран-участниц декларации, в том числе и Украина, согласились работать над тем, чтобы торговая политика стран была более ответственной в гендерных вопросах.

Шаги для реализации декларации предусматривают обмен опытом в отношении правил и программ с целью поощрения участия женщин в национальных и международных экономических отношениях путем обмена информацией через ВТО.

Подписанты декларации привлечены к обмену лучшими практиками по проведению гендерного анализа торговой политики и мониторинга их последствий. Кроме того, они сотрудничают в ВТО с целью устранения барьеров для расширения прав и возможностей женщин в экономической сфере и расширения их участия в торговле.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 50 (1042) от 12/12/17 Свежий номер

Семейное право

№ 50 (1042)
В фокусе: Медиаактивность

Внимание, равняйсь, СМИрно!

Отрасли практики

Работа над помарками

Продвижение

Измерение бренда

Процессуальные новациии

Запал прочности

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом