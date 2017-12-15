Упрощена процедура выдачи спецразрешений на водопользование

Кабинет министров Украины одобрил внесение ряда изменений по вопросам выдачи разрешений на специальное водопользование, внесенных на рассмотрение Министерством экологии и природных ресурсов, по упрощению порядка оформления права на осуществление специального водопользования и установления предельно допустимого выброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, — следует из правительственного решения от 13.12.2017 года.
Как уточнили в пресс-службе Минэкологии, с этой целью были внесены и согласованы Порядок выдачи разрешений на спецводопользование, Положение о Государственном агентстве водных ресурсов по урегулированию порядка выдачи таких разрешений, а также Порядок разработки и утверждения нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ и перечень загрязняющих веществ, сброс которых нормируется.
«Принятые изменения не приведут к увеличению расходов из государственного бюджета», — заверяют в министерстве.
Ранее сообщалось, что Госгеонадра открыла доступ к карте минеральных ресурсов страны. Отныне рассекречены данные о 20 тыс. месторождений и 117 видах полезных ископаемых.
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