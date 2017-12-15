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В фокусе форума ААУ - провокация преступлений, спецконфискация и финансирование терроризма

15 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

В рамках VII Зимнего форума ААУ по уголовному праву и процессу продолжает работу сессия 2а, посвященная коррупционным преступлениям. Модератором выступает руководитель практики уголовного права МЮФ Integrites Владимир Рудниченко.

С докладом на тему «Проблемы защиты в коррупционных преступлениях» выступил адвокат АО «Скляренко, Сидоренко и Партнеры», к.ю.н. Андрей Тригуб. Против провокаций преступлений очень сложно защищаться: госслужащим следует быть предельно внимательным. Иногда может помочь даже установление видеорегистратора в кабинете. Нельзя оставлять посетителей в кабинете, отметил г-н Тригуб. Евросуд сформулировал свою позицию: провокация преступления отсутствует, если лицо совершило бы деяние даже без вмешательства правоохранителей.

Среди трудностей адвокат назвал засекречивание определений о негласных следственных действиях. Прокуроры могут вырывать звукозаписи из контекста, открывая только часть материалов. Спикер упомянул феномен «макулатурности» дел: в производствах масса материалов, что мешает с ними ознакамливаться.

Модератор Владимир Рудниченко в шутливой форме проиллюстрировал динамичность уголовно-правовой сфере. По его словам, на книжном рынке ему сообщили, что УК и УПК в твердом переплете не выпускают: издатели просто не успевают за законодателем. Не всегда эти изменения оцениваются экспертами негативно. О том, как строятся отношения предпринимателей и силовиков рассказал заместитель бизнес-омбудсмена Ярослав Грегирчак. Жалобы поступают чаще всего на налоговые органы, нежели на антикоррупционные. Спикер выразил оптимистичные ожидания насчет нового закона, прозванного «маски-шоу-стоп» (в частности, он расширяет возможности по обжалованию обысков).

Практическим аспектам спецконфискации уделила внимание управляющий партнер ЮО «Фемида» Надежда Вороницкая-Гайдак. Она напомнила, что в резонансном деле Александра Онищенко еще на этапе досудебного расследования прокуратура настаивала не только на аресте, но и на реализации природного газа. Апелляционный суд не счёл это правомерным, поскольку лицу могли быть нанесены убытки, а приговор затем может признать его невиновным.

«Спецконфискации в том виде, в каком она есть, это классическая рейдерская схема», - отметила выступающая. Этот инструмент используется в регионах Украины не только в антикоррупционных производствах.

Модератор Владимир Рудниченко подчеркнул, что есть приговор Суворовского райсуда Одессы, где суд утвердил соглашение о признании вины, которым применено спецконфискацию относительно целого предприятия стороннего третьего лица.

Немного адвокатов желают браться за дела о финансировании терроризма, признал член Правления ААУ, председатель АО «Национальная коллегия адвокатов» Виталий Наум. Хотя практика по таким делам противоречит европейским стандартам. По данным ГПУ, в период ‎2013-2017 годов приговоры по делам о финансировании терроризма завершались без наказания в виде тюремного заключения. Хотя часто подозреваемые находились в СИЗО.

Особую категорию дел составляют производства по уплате налогов в бюджеты непризнанных республик. «Нужно решить, мы имеем дело с группой преступников или же со структурой, имеющей атрибуты государства в виде налоговой системы?», - задал вопрос Виталий Наум. Украина не признает террористические организации в качестве государств, потому документы из т.н. ДНР и ЛНР не имеют юридической силы. Удается доказать некоторые факты разве что путем признания вины.

Адвокат ставит еще один вопрос: не являются ли преступниками все лица, совершающие покупки и оплачивающие услуги на оккупированной территории? Теоретически, в нашей стране проживают 1,5-2 млн потенциальных преступников (даже ребенок, купивший мороженное). Он напомнил, что огромное число граждан вынуждены периодически пересекать линию размежевания и ездить в свое жилье.

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