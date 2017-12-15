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Представители САП и НАБУ назвали главные препятствия в их работе

15 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

В рамках VII Зимнего форума ААУ по уголовному праву и процессу начала работу сессия 2, посвященная коррупционным преступлениям. Модератором выступает руководитель практики уголовного права МЮФ Integrites Владимир Рудниченко.

Любые средства наблюдения не имеют смысла без агентурной сети. Это признавали еще во времена Российской Империи. На это указал Артем Крикун-Труш, старший детектив НАБУ. Однако после известных событий при участии ГПУ многие внештатные сотрудники (служащие госорганов) пожелали прекратить сотрудничество. Они боятся стать фигурантами уголовных производств, инициированных прокуратурой. «80% контактов в моем отделе под угрозой», - заявил старший детектив НАБУ.

Негласные следственные действия занимают не более 50% в работе НАБУ. Поэтому говорить о злоупотреблениях со стороны органа нецелесообразно, считает он. Удивительным, по его словам, является то, что проведение негласных следственных действий не проходит как таковое: доступ к информации о проведении таких действий имеет широкий круг лиц (например, канцелярия суда). Нет уверенности, что информация «не сливается».

Далее с докладом выступил начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Василь Кричун. Отсутствие результатов связано во многом с недостатками судебной системы. На примере одного дела докладчик показал, что следствие в суде может продолжаться два года. Адвокаты совершают действия, направленные на затягивание процесса. Суд не отказывает в удовлетворении ходатайств, а выступления защитников длятся долго. Говорить об отсутствии приговора по вине антикоррупционных органа нельзя в данном производстве. Хотя спикер и признает, что в других делах доказательная база слабая.

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