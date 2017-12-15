Сегодня 15 декабря 2017 года, 12:39

Адвокаты могут заключать договора на общих основаниях, что не исключает возможности органов местного самоуправления и госорганов на самопредставительство, – решение САУ

Продолжается заседание Совета адвокатов Украины. Первое решение, принятое сегодня, касалось Отчета экспертов ЕС о деятельности НААУ, презентованное вчера. САУ принято решение обратиться в ЕС и ПАСЕ со своими критическими замечаниями по каждому пункту документа.

Также был обсужден вопрос, связанный со вступлением в силу с 1 января 2018 года адвокатской монополии. Непосредственно вопрос стоял в представительстве интересов госорганов и работе адвоката по контракту.

«Адвокаты могут заключать договора на общих основаниях, что не исключает возможности органов местного самоуправления и госорганов на самопредставительство», – решил САУ.

Кроме того, было принято решение внести изменения в положения Совета адвокатов Николаевской и Одесской областей в связи с изменением местоположения Совета.