Адвокаты могут заключать договора на общих основаниях, что не исключает возможности органов местного самоуправления и госорганов на самопредставительство, – решение САУ

Продолжается заседание Совета адвокатов Украины. Первое решение, принятое сегодня, касалось Отчета экспертов ЕС о деятельности НААУ, презентованное вчера. САУ принято решение обратиться в ЕС и ПАСЕ со своими критическими замечаниями по каждому пункту документа.
Также был обсужден вопрос, связанный со вступлением в силу с 1 января 2018 года адвокатской монополии. Непосредственно вопрос стоял в представительстве интересов госорганов и работе адвоката по контракту.
«Адвокаты могут заключать договора на общих основаниях, что не исключает возможности органов местного самоуправления и госорганов на самопредставительство», – решил САУ.
Кроме того, было принято решение внести изменения в положения Совета адвокатов Николаевской и Одесской областей в связи с изменением местоположения Совета.
Сохранить:
Контакты:
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: