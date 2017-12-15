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Независимый суд – гарантия нашего суверенитета, - Петр Порошенко

15 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в «Мистецькому Арсеналі» прошло торжественное мероприятие по случаю запуска работы нового Верховного Суда (ВС) при участии первых лиц государства (главы государства и премьер-министра Украины), руководства ключевых органов судебной системы и председателя Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии).

Как отметил Президент Украины Петр Порошенко сегодня знаковое событие не только для судебной ветви власти, но и для всего украинского общества. «Сегодня реализуется то, над чем мы работали последние три года», - констатировал Президент, говоря о символичности дня начала нового ВС, который совпал с Днем работников суда и моментом вступления в силу нового процессуального законодательства.

«Независимый суд – гарантия нашего суверенитета», - подчеркнул глава государства.

Также г-н Порошенко рассказал о дальнейших шагах в реформировании судебной системы. В частности отмечалось, что уже на следующей неделе глав государства планирует внести на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, правда в начале, народным депутатам нужно разблокировать запущенный в этом направлении законодательный процесс: снять с рассмотрения законопроект №6022 «Об антикоррупционных судах», который, как известно, имеет в своем активе много экспертных замечаний как со стороны международных экспертов, так и отечественных. Также Президент Украины сообщил, что в скором времени он планирует издать указы о создании новых окружных судов в рамках реализации концепции по укрупнению судебных инстанций.

Поздравила с профессиональным праздником присутствующих и Председатель ВС Валентина Данишевская. Среди прочего она отметила, что в новой кассационной инстанции страны удалось объединить потенциал трех профессий: судей, адвокатов и ученых-юристов. Г-жа Данишевская обратилась к своим коллегам – судьям, которые только стоят на пороге квалификационного оценивания: не бойтесь квалификационного оценивания, ведь иногда полезно выйти из зоны комфорта. При этом она подчеркнула, что новые «верховные» судьи уже подтвердили свой высокий профессионализм в рамках сложного и прозрачного конкурса.

Сегодняшний день – важно событие не только для Украины, но и для европейского сообщества. Об этом в своем выступлении заявил Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Он констатировал: если не удастся провести эффективную судебную реформу, все европейские стремления Украины будут напрасными.

В завершении мероприятия г-н Букиккио вручил Валентине Данишевской новую мантию «верховного» судьи.

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