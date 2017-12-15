Сегодня 15 декабря 2017 года, 12:39

На форуме ААУ обсудили, могут ли дружить в Фейсбуке адвокат и прокурор

Продолжается VII Зимний форум по уголовному праву и процессу. Завершилась сессия 1, посвященная реформированию судебной системы и уголовного процесса. Модератором выступил партнер ЮК EQUITY Тарас Пошиванюк.

Адвокатам придется существенно повысить уровень своих навыков и добиваться результата в уголовном процессе уже в суде первой инстанции. Об этом заявила управляющий партнёр АО Dmitrieva & Partners, к.ю.н. Елена Костюченко.

Нужно исходить из того, что законодателем выбрана модель США, по которой кассация очень избирательно подходит к выбору дел, подлежащих обжалованию.

Комментируя этические аспекты профессии, г-жа Костюченко отметила, что адвокат и судья могут коммуницировать, но не переходить определенные границы.

Этика обязывает адвоката проявлять активность в сборе доказательств. Также она отметила, что в суде артистизм и ораторское искусство не имеют смысла: это могло бы повлиять только на суд присяжных. Спорным является вопрос, как адвокату надлежит себя вести в ходе обыска: подавать возражение на каждое действие не обязательно, т.к. это позволит признать в суде процессуальное действие неправомерным.

Интересным, по мнению докладчик, является вопрос о правовых последствий отклонения следственным судьей ходатайства об избрании меры пресечения. Можно подозрение существующим, если оно не признано обоснованным судьей? Адвокаты должны настаивать, что подозрение утрачивает смысл, если риски не подтвержденны. Прокурор же будет считать, что определение следственного судьи не имеет преюдициального характера.

С точки зрения этики и состязательности процесса недопустимо отдавать вопросы на усмотрение суда.

Могут ли быть адвокат и прокурор друзьями в Фейсбуке? «Могут, - считает Елена Костюченко. - Это никак не влияет на возможность поговорить официально вживую».

Также возник вопрос, можно ли выкладывать адвокату личную информацию в соцсетях (фото в купальнике, например). Г-жа Костюченко советует создавать две странички адвокатам: для личной жизни и профессиональной. Это позволит избежать дисциплинарных рисков.

С докладом на тему «Экстрадиция по-украински: УПК и реалии» выступил адвокат АО Barristers Алексей Шевчук. О практических аспектах он рассказал на примере дела Платона Королева - человека, лишенного украинского гражданства и экстрадированного в Молдову. Нюанс в том, что на момент экстрадиции продолжалось обжалование. Судьи Печерского райсуда Киева считали, что обжаловать процедуру можно только в судах Молдове. В настоящий момент судебный процесс длится, Платон Коболев находится в Молдове, но защитникам удалось обжаловать лишение гражданства. «Проблемным аспектом в процессе экстрадиции является то, что прокуратура не может обращаться в суд с другим ходатайством нежели об экстрадиционном аресте», - отметил спикер. Также он подчеркнул, что основания для отказа в экстрадиции не ограничиваются УПК: дополнительные основания содержатся в международных актах.