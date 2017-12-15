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МОН рассматривает возможность исполнить решение Венецианской комиссии по латвийской модели

15 декабря 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Министерство образования и науки Украины рассматривает возможность имплементировать решение Венецианской комиссии по латвийской модели - в соотношении 60 на 40 государственного и родного языка в обучение. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита в Латвию, передает пресс-служба МОН.

«Для Украины очень важно, чтобы все украинцы, независимо от их национального происхождения, хорошо знали государственный язык, а значит могли профессионально самореализоваться в собственной стране. Поэтому нам необходимо найти правильные модели обучения для представителей национальных общин, чтобы они прекрасно знали и могли использовать родной язык и так же прекрасно владели государственным языком. Мы считаем, что опыт Латвии в этом вопросе очень ценен для Украины. И рекомендации, которые мы получили по статье 7 от Венецианской комиссии, в том числе могут быть реализованы и через такие модели, которые предлагаются в Латвии», - сказала Л.Гриневич.

Речь идет о соотношении в обучении 60 на 40 в старшей школе, где 60% времени отводится на изучение учебных предметов государственной, а 40% - на родном языке. Например, такая схема применяются в украинской средней школе в Риге.

Л.Гриневич также провела встречу с министром образования и науки Карлис Шадурскисом, где стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах среднего, профессионального, высшего образования и науки.

«В рамках наших договоренностей Украины предлагает для латвийцев 30 различных стипендий как для бакалавров и магистров, так и для PhD, тех кто делает научные исследования. Также мы хотели бы углубить наши связи в программе Горизонт 2020 и расширить сотрудничество между вузами в рамках программы Эразмус+», - предложила украинский министр.

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