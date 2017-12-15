Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 декабря 2017 года, 12:39

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Н.Погорецкий: контролируемые коррупционные действия – «клондайк для адвоката»

15 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

В отеле Premier Hotel Rus начал работу VII Зимний форум Ассоциации адвокатов Украины по уголовному праву и процессу. Продолжается сессия 1 «Реформирование судебной системы и изменения в уголовном процессе». Модератором выступает партнер ЮК EQUITY Тарас Пошиванюк.

Закон Украины об оперативно-разыскных действиях на момент принятия был довольно прогрессивным и подробным, сообщил завкафедрой правосудия КНУ имени Тараса Шевченко, д.ю.н., адвокат Николай Погорецкий. Однако реальная практика применения закона вызывает вопросы. По некоторым данным, количество фактов осуществления негласных следственных действий только в одной Харьковской области равнялся аналогичному показателю США, отметил спикер.

Признаются надлежащими доказательствами в суде только 2-5% доказательств, собранных негласным путем.

Крайне проблемным остается вопрос провокации преступления: доказать в суде незаконность таких действий адвокатам удается часто. Проблемы объясняются не только УПК, но и профессионализмом правоохранительной системы (в ней превалируют политические назначения).

В законе об ОРД присутствует довольно размытая формулировка «контролируемые коррупционные действия». Это «клондайк для адвоката». Зная эти нормы, адвокат докажет неправомерность действий правоохранителей. Статья 271 УПК открывает широкие возможности для защитников, следовало их доклада г-на Погорецкого.

Ученый констатирует отсутствие антикоррупционных результатов: «Где хоть одно обвинительное заключение от НАБУ?».

При имитировании преступной обстановки достаточно санкции прокурора, но для надлежащего проведения эксперимента нужно получить доступ к помещениям или организовать прослушивание, но это требует санкции следственного судьи.

Николай Погорецкий предостерег власти: даже если провокация преступления будет отображена в национальном законодательстве, то Евросуда все равно может не признать правомерность таких действий.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 50 (1042) от 12/12/17 Свежий номер

Семейное право

№ 50 (1042)
В фокусе: Медиаактивность

Внимание, равняйсь, СМИрно!

Отрасли практики

Работа над помарками

Продвижение

Измерение бренда

Процессуальные новациии

Запал прочности

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом