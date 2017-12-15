Сегодня 15 декабря 2017 года, 12:39

Н.Погорецкий: контролируемые коррупционные действия – «клондайк для адвоката»

В отеле Premier Hotel Rus начал работу VII Зимний форум Ассоциации адвокатов Украины по уголовному праву и процессу. Продолжается сессия 1 «Реформирование судебной системы и изменения в уголовном процессе». Модератором выступает партнер ЮК EQUITY Тарас Пошиванюк.

Закон Украины об оперативно-разыскных действиях на момент принятия был довольно прогрессивным и подробным, сообщил завкафедрой правосудия КНУ имени Тараса Шевченко, д.ю.н., адвокат Николай Погорецкий. Однако реальная практика применения закона вызывает вопросы. По некоторым данным, количество фактов осуществления негласных следственных действий только в одной Харьковской области равнялся аналогичному показателю США, отметил спикер.

Признаются надлежащими доказательствами в суде только 2-5% доказательств, собранных негласным путем.

Крайне проблемным остается вопрос провокации преступления: доказать в суде незаконность таких действий адвокатам удается часто. Проблемы объясняются не только УПК, но и профессионализмом правоохранительной системы (в ней превалируют политические назначения).

В законе об ОРД присутствует довольно размытая формулировка «контролируемые коррупционные действия». Это «клондайк для адвоката». Зная эти нормы, адвокат докажет неправомерность действий правоохранителей. Статья 271 УПК открывает широкие возможности для защитников, следовало их доклада г-на Погорецкого.

Ученый констатирует отсутствие антикоррупционных результатов: «Где хоть одно обвинительное заключение от НАБУ?».

При имитировании преступной обстановки достаточно санкции прокурора, но для надлежащего проведения эксперимента нужно получить доступ к помещениям или организовать прослушивание, но это требует санкции следственного судьи.

Николай Погорецкий предостерег власти: даже если провокация преступления будет отображена в национальном законодательстве, то Евросуда все равно может не признать правомерность таких действий.