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Новый ХПК Украины и порядок перехода для участников дел и судей

15 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

15 декабря 2017 Пленумом Верховного Суда определен день начала работы Верховного Суда и соответственно с этого момента вступают в силу новые процессуальные кодексы, в том числе Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.

Процессуальных вопросов, возникающих у судей по поводу применения предусмотренных в ХПК Украины новелл довольно много, и есть один общий вопрос, который задают все судьи хозяйственной юрисдикции - каким образом будет осуществляться переход рассмотрения дел на новый процесс.

Согласно п.9 Переходных положений новой редакции ХПК Украины дела в судах первой и апелляционной инстанций, производство по которым открыто до вступления в силу этой редакции Кодекса, рассматриваются по правилам, действующим после вступления в силу этой редакции Кодекса.

При этом законодателем вообще не урегулирован порядок перехода судами на новые формы хозяйственного судопроизводства по делам, которые находятся в производстве хозяйственных судов - как в части форм судопроизводства и стадий хозяйственного процесса, так и в части процедуры оформления такого перехода.

Если в хозяйственном процессе, который действовал до 15 декабря 2017 года, существовала только одна форма судебного процесса - исковое производство, то новая редакция Кодекса вводит также приказное производство, а само исковое производство в свою очередь делит на общее и упрощенное.

Для поддержания высоких стандартов судопроизводства, присущих судам хозяйственной юрисдикции, и максимально быстрого и эффективного перехода на новый процесс, судьями хозяйственной юрисдикции первой и апелляционной инстанций была создана Рабочая группа с целью наработки единого подхода применения судами новых процессуальных норм.

13 декабря 2017 с целью обсуждения и выработки механизма перехода на новый процесс судьи всех хозяйственных судов всех инстанций провели рабочее заседание в режиме видеоконференции, в котором также приняла участие судья Верховного Суда Лариса Ивановна Рогач.

По результатам рабочего заседания и проведенного анализа норм новой редакции ХПК Украины, Рабочей группой предложено:

- руководствуясь п. 12 Переходных положений новой редакции ХПК Украины, считать, что с момента вынесения судом определения о возбуждении производства по делу по действующим в то время нормам ХПК Украины, рассмотрение дела по правилам искового производства уже начался. А потому, по делам, которые уже находятся в производстве суда, переход на наказную форму производства невозможен;

- по делам, находящимся в производстве хозяйственных судов рекомендовано не переходить к упрощенному исковому производству, а рассматривать все дела в рамках общего искового производства. Обосновывается данная позиция следующим - момент перехода к упрощенному исковому производству исчерпывается принятием судом решения об открытии производства по делу, и суд не может из следующих стадий вернуться и снова начинать судебное разбирательство сначала с подготовительного производства, считая срок начала подготовительного производства со дня открытия производства по делу;

- при этом, дела, рассмотрение которых по сути уже начато, рекомендуется продолжать рассматривать по существу, процессуальные сроки при этом рассчитывать в порядке ч.2 ст. 195, ч.3 ст. 201 нового ХПК Украины - 30 дней с дня открытия председательствующим судьей первого судебного заседания, которое будет проводиться уже по новому процессу;

- дела, рассмотрение которых по сути еще не началось - рассматривать со стадии предварительного производства, сроки при этом рассчитывать в порядке ч.3 ст. 177 ХПК Украины - 60 дней с момента «перехода» на новый процесс,

- для обеспечения прав участников дела судьи рекомендуют применять как участникам дела, так и суду положения ст. 207 ХПК Украины, которая предусматривает возможность разрешения заявлений и ходатайств участников дела, связанных с рассмотрением дела, которые не были заявлены по уважительным причинам в подготовительном производстве или в другой срок, определенный судом.

По процедуре и моменту «перехода» на новый процесс предложения Рабочей группы следующие:

- по делам, рассмотрение которых назначено на декабрь 2017 - заслушать мнение участников дела в назначенных судебных заседаниях и по результатам этих заседаний определить форму хозяйственного процесса и стадию рассмотрения дела;

- по делам, рассмотрение которых назначено на январь 2018 - по результатам соответствующих заявлений и ходатайств участников дела (в случае поступления таких) и по усмотрению суда, исходя из определенных в новом Кодексе критериев - определить форму хозяйственного процесса и стадию рассмотрения дела.

Что касается перехода на новую редакцию хозяйственного процесса судами апелляционных инстанций по делам, которые уже находятся в производстве апелляционных судов - то с 15 декабря 2017 их рассмотрение будет продолжаться осуществляться по существу в рамках упрощенного искового производства (ст. 270).

Кроме того, следует обратить внимание, что до момента обеспечения технической возможности формирования и просмотра электронной копии дела суда первой инстанции (п.17.5 Переходных положений ГПК Украины), порядок подачи апелляционной жалобы остается неизменным - апелляционные жалобы подаются в суд первой инстанции, который формирует материалы дела и направляет апелляционную жалобу в апелляционную инстанцию.

Предложенный Рабочей группой порядок перехода не является императивным для судей и может отличаться учитывая конкретные обстоятельства и критерии каждого дела, перечень имеющихся в деле заявлений и ходатайств.

Однако, несмотря на трудности «переходного» периода, уверена, что судьи хозяйственной юрисдикции взвешенно и профессионально внедрят новые правила хозяйственного процесса.

В свою очередь, прошу всех участников дела с пониманием отнестись к ситуации, в которой мы все вместе оказались, и необходимости оперативного перехода к правилам нового процесса!

АВТОР - Наталия Богацкая, председатель Ассоциации судей хозяйственных судов Украины, Председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда.

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