В МИД рассказали об особенностях безвиза с ОАЭ

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали об условиях действия безвизового режима с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
«31 декабря 2017 вступает в силу Меморандум между правительством Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований», — рассказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев
В соответствии с положениями меморандума, безвизовым режимом с ОАЭ могут воспользоваться граждане Украины с биометрическими паспортами, срок действия которых составляет не менее 6 месяцев. Они могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Объединенных Арабских Эмиратов сроком до 30 дней.
Кроме того, сказал г-н Погорельцев, на Украину могут из ОАЭ въезжать граждане Эмиратов без виз с биометрикой и находиться на территории нашей страны до 90 дней в течение каждых 180 дней.
Как сообщалось ранее, 2 ноября Президент Петр Порошенко во время визита в Объединенные Арабские Эмираты договорился о безвизовом режиме между Украиной и ОАЭ.
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