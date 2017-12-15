Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 декабря 2017 года, 11:08

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

На форуме ААУ по уголовному праву обсудили реформу правосудия и нарушения прав человека

15 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

В отеле Premier Hotel Rus начал работу VII Зимний форум Ассоциации адвокатов Украины по уголовному праву и процессу. После выступления президента ААУ Зои Ярош и председателя оргкомитета форума Ольги Дмитриевой открылась сессия 1 «Реформирование судебной системы и изменения в уголовном процессе». Модератором выступает партнер ЮК EQUITY Тарас Пошиванюк.

Председатель ВККС Сергей Козьяков подчеркнул, что конкурс по отбору судей в Верховный Суд не может сравниваться с проводимыми в прошлом конкурсами и даже с проходившими в европейских странах. Он в очередной раз напомнил, что такого уровня прозрачности не было нигде (публикация вопросов, досье и трансляция собеседования), хотя все равно проигравшие кандидаты высказывают свои замечания.

Практические задания было решено готовить написанные от руки, чтобы избежать обвинений в модификации работ. На этом акцентировал внимание член ВККС Павел Луцюк. Также он призвал адвокатов принимать участие в конкурсе по отбору судей, а также в разработке документов по внедрению электронного судопроизводства.

Жалобы на нарушения в уголовном процессе находятся в «топе» среди жалоб на нарушения в процессах, адресованных омбудсмену. Соответствующие тенденции озвучил руководитель Секретариата Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека Богдан Крикливенко. Офис омбудсмена реализует функции национального превентивного механизма, противодействия практике пыток. Омбудсмен может входить в пенитенциарные учреждения без предупреждения, а по итогам таких визитов составляются отчеты с цветными фото. Это уникальный материал, который может использоваться адвокатами, отметил г-н Крикливенко. Случаи избиений правоохранителям случаются, но не квалифицируются по статье 127 УК в ЕРДР. Очень часто задержанных нерегистрируют: даже когда лицо привели с «мешком на голове», то силовики говорят, что «он сам добровольно пришел». Нередко людей задерживают не на месте преступления, а, например, через полгода после предполагаемого правонарушения (показательный пример - задержание главы ГСЧС на заседании КМУ). Происходит незаконное содержание в СИЗО после истечения сроков. Чем дальше от Киева, то тем больше нарушений происходит, отметил Богдан Крикливенко.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 50 (1042) от 12/12/17 Свежий номер

Семейное право

№ 50 (1042)
В фокусе: Медиаактивность

Внимание, равняйсь, СМИрно!

Отрасли практики

Работа над помарками

Продвижение

Измерение бренда

Процессуальные новациии

Запал прочности

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом