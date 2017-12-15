Сегодня 15 декабря 2017 года, 11:08

На форуме ААУ по уголовному праву обсудили реформу правосудия и нарушения прав человека

В отеле Premier Hotel Rus начал работу VII Зимний форум Ассоциации адвокатов Украины по уголовному праву и процессу. После выступления президента ААУ Зои Ярош и председателя оргкомитета форума Ольги Дмитриевой открылась сессия 1 «Реформирование судебной системы и изменения в уголовном процессе». Модератором выступает партнер ЮК EQUITY Тарас Пошиванюк.

Председатель ВККС Сергей Козьяков подчеркнул, что конкурс по отбору судей в Верховный Суд не может сравниваться с проводимыми в прошлом конкурсами и даже с проходившими в европейских странах. Он в очередной раз напомнил, что такого уровня прозрачности не было нигде (публикация вопросов, досье и трансляция собеседования), хотя все равно проигравшие кандидаты высказывают свои замечания.

Практические задания было решено готовить написанные от руки, чтобы избежать обвинений в модификации работ. На этом акцентировал внимание член ВККС Павел Луцюк. Также он призвал адвокатов принимать участие в конкурсе по отбору судей, а также в разработке документов по внедрению электронного судопроизводства.

Жалобы на нарушения в уголовном процессе находятся в «топе» среди жалоб на нарушения в процессах, адресованных омбудсмену. Соответствующие тенденции озвучил руководитель Секретариата Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека Богдан Крикливенко. Офис омбудсмена реализует функции национального превентивного механизма, противодействия практике пыток. Омбудсмен может входить в пенитенциарные учреждения без предупреждения, а по итогам таких визитов составляются отчеты с цветными фото. Это уникальный материал, который может использоваться адвокатами, отметил г-н Крикливенко. Случаи избиений правоохранителям случаются, но не квалифицируются по статье 127 УК в ЕРДР. Очень часто задержанных нерегистрируют: даже когда лицо привели с «мешком на голове», то силовики говорят, что «он сам добровольно пришел». Нередко людей задерживают не на месте преступления, а, например, через полгода после предполагаемого правонарушения (показательный пример - задержание главы ГСЧС на заседании КМУ). Происходит незаконное содержание в СИЗО после истечения сроков. Чем дальше от Киева, то тем больше нарушений происходит, отметил Богдан Крикливенко.