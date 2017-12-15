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Утвержден образец мантии судьи нового Верховного Суда

15 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Вчера на заседании Совета судей Украины заслушав и обсудив информацию председателя ССУ Валентины Симоненко по представлению Председателя Верховного Суда Валентины Данишевской об утверждении образца мантии судьи Верховного Суда, ССУ виришала утвердить новый образец мантии. За такое решение проголосовали все 22 члена Совета судей Украины, которые принимали участие в заседании.

Мантию судьи Верховного Суда производить с тонкой костюмной ткани средней плотности темно-синего цвета. Она будет иметь трапециевидный силуэт, значительно увеличивается в объеме за счет мягких складок, расходящихся вниз от плечевых швов полочек и спинки.

Мантия без воротничка, а горловина обработана внутренней обточкой, которая достигает уровня груди. Четкая форма силуэта достигается за счет плечевых накладок. Длина мантии должна быть такая, чтобы расстояние от пола до нижнего края мантии составляла 15 сантиметров.

Напомним, сегодня начал работу новый Верховный Суд.

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