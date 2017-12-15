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Сегодня 15 декабря 2017 года, 09:37

15 декабря начал работу новый Верховный Суд

Новый Верховный Суд начал свою работу в пятницу, 15 декабря. Напомним, указанное решение было принято на первом Пленуме Верховного Суда еще 30 ноября. Соответствующее решение поддержали 83 судьи ВС, 27 были против.

Постановление о дне начала работы Верховного Суда обнародовано на веб-портале «Судебная власть Украины».

Отметим, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники суда. Редакция «Юридической практики» поздравляет всех с Днем работников суда и желает крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, вдохновения и искренней преданности выбранному Вами делу.