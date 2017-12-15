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Сегодня 15 декабря 2017 года, 08:06

Сегодня вступили в силу изменения в процессуальные кодексы

Сегодня, 15 декабря, вступил в силу закон № 2147-VIII «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты».

Отметим, что изменения касаются повышения эффективности правосудия, много внимания уделено разделению юрисдикции судов различных специализаций, а также сведению к минимуму злоупотребления процессуальными правами сторон. Также запланированы изменения относительно электронного правосудия, усиления роли альтернативных способов разрешения споров, решения вопроса групповых исков и т.д.

Напомним, 3 октября парламент проголосовал за изменения в процессуальные кодексы. 30 октября спикер парламента подписал закон, а 22 ноября указанные изменения подписал и Президент. 28 ноября закон был опубликован в газете Верховного Совета «Голос Украины».

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Отметим, что 12.02.2018 в Legal Hugh School стартует спецкурс «Новые процессуальные кодексы», в рамках которого разработчики данных нормативных изменений детальнее ознакомят слушателей с процессуальными новациями.