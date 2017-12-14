Сегодня 14 декабря 2017 года, 18:27

Земельный участок теперь можно зарегистрировать онлайн

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустила онлайн-сервис регистрации земельного участка. Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк на своей странице в соцсети. Он уточнил, что электронная услуга в течении года отрабатывалась в статусе пилота на территории Черниговской области и в начале декабря была распространена на всю Украину.

«Новый функционал позволяет сертифицированным инженерам- землеустроителям подавать заявку на регистрацию участка онлайн и является частью стратегии clerk-free, которая последние три года внедряется в земельных отношениях», - написал замминистра.

Сервис предусматривает идентификацию инженера землеустроителя с помощью цифровой подписи и номера квалификационного сертификата, а все данные, включая техническую документацию подаются в отсканированном виде. Таким образом исключается возможность коррупционных требований со стороны регистратора и/или отказа в регистрации по надуманным поводам, что было не исключено при физической подаче документов. Также устраняется риск искусственного затягивания оформления, поскольку онлайн-заявка сразу отображается в системе, и в кадастрового регистратора включается обратный отсчет срока, который отведен законодательством на внесение сведений в Государственный земельный кадастр - 14 дней.

«В отличие от предыдущих электронных услуг в земельной сфере, которые были ориентированы прежде всего на граждан, это скорее B2B функционал. Однако в итоге в выигрыше останутся прежде всего владельцы земельных участков», - написал М.Мартынюк.

Ежегодно в Государственном земельном кадастре регистрируется около 1 млн земельных участков или в среднем 4000 участков в сутки.