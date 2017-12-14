Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 декабря 2017 года, 18:27

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Земельный участок теперь можно зарегистрировать онлайн

14 декабря 2017 года Источник:LB.ua

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра запустила онлайн-сервис регистрации земельного участка. Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк на своей странице в соцсети. Он уточнил, что электронная услуга в течении года отрабатывалась в статусе пилота на территории Черниговской области и в начале декабря была распространена на всю Украину.

«Новый функционал позволяет сертифицированным инженерам- землеустроителям подавать заявку на регистрацию участка онлайн и является частью стратегии clerk-free, которая последние три года внедряется в земельных отношениях», - написал замминистра.

Сервис предусматривает идентификацию инженера землеустроителя с помощью цифровой подписи и номера квалификационного сертификата, а все данные, включая техническую документацию подаются в отсканированном виде. Таким образом исключается возможность коррупционных требований со стороны регистратора и/или отказа в регистрации по надуманным поводам, что было не исключено при физической подаче документов. Также устраняется риск искусственного затягивания оформления, поскольку онлайн-заявка сразу отображается в системе, и в кадастрового регистратора включается обратный отсчет срока, который отведен законодательством на внесение сведений в Государственный земельный кадастр - 14 дней.

«В отличие от предыдущих электронных услуг в земельной сфере, которые были ориентированы прежде всего на граждан, это скорее B2B функционал. Однако в итоге в выигрыше останутся прежде всего владельцы земельных участков», - написал М.Мартынюк.

Ежегодно в Государственном земельном кадастре регистрируется около 1 млн земельных участков или в среднем 4000 участков в сутки.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 50 (1042) от 12/12/17 Свежий номер

Семейное право

№ 50 (1042)
В фокусе: Медиаактивность

Внимание, равняйсь, СМИрно!

Отрасли практики

Работа над помарками

Продвижение

Измерение бренда

Процессуальные новациии

Запал прочности

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом