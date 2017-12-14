Сегодня 14 декабря 2017 года, 18:27

В Нацполиции сообщили, сколько людей ищут за преступления против Майдана

В международном розыске за преступления против Майдана находятся 22 человека. Об этом говорится в ответе Национальной полиции на журналистский запрос.

«Департаментом уголовного розыска принимаются меры по розыску 22 человек, подозреваемых в совершении уголовных преступлений в отношении участников акций протеста, которые проходили в Киеве с ноября 2013 по март 2014 года», - говорится в ответе.

Отмечается, что данные лица находятся в международном розыске и скрываются на территории Российской Федерации.

В то же время в полиции не ответили на вопрос УП о том, сколько человек разысканы и сколько человек сняты с розыска и по каким причинам.