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Нотариат призван обеспечить обществу качественную правовую защиту, - президент НПУ Владимир Марченко

14 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Рейдерство в нашей стране приобрело исключительный цинизм и агрессию, а причина возникновения рейдерства – открытость государственных реестров, отметила частный нотариус, вице-президент Нотариальной палаты Украины Ольга Онищук в ходе Всеукраинской научно-практической конференции «Новые направления охраны и защиты прав нотариусами», которая проходит сегодня в КНУ им. Т.Шевченко. Силовой захват связан с документальным мошенничеством, а законодательство обновляется так быстро, что содержит много пробелов, которыми и пользуются мошенники. Государство должно обеспечивать полную безопасность государственных реестров, но после открытия реестров начался коллапс и нивелирование понятия нотариальной тайны, считает г-жа Онищук, поэтому выступает за ужесточение законодательства.

Антирейдерские механизмы в аграрной сфере осветил в своем докладе частный нотариус, глава отделения НПУ в Николаевской области Кирилл Нехимчук. Основная цель аграрных рейдеров – урожай, который в нашей стране не защищен, ведь нет никаких документов о праве собственности на урожай, посевы. Г-н Нехимчук предложил такие методы борьбы с аграрным рейдерством: не продолжать порочную практику продления сроков переноса данных из ГЗК; налаживание взаимодействия всех причастных органов; замедление процесса исполнения судебных решений о передаче права пользования на землю, особенно в период сбора урожая, и т.п. Кроме того, по словам нотариуса, цифровая идентификация в обозримом будущем никогда не заработает на селе, поскольку там попросту нет интернета. Ирина Бернацкая, частный нотариус, глава отделения НПУ в Ровненской области, рассказала о проблематике законодательного регулирования пролонгации и возобновления договоров аренды земли как одной из причин рейдерства в аграрной сфере. Решить существующие проблемы с пролонгацией призван законопроект № 7363, зарегистрированный в парламенте в начале декабря.

Также на конференции обсудили нюансы аграрных расписок как основания для исполнительной надписи с целью взыскания задолженности. Об этом аграрном инструменте нотариусам рассказал Игорь Кравцов, советник по юридическим вопросам проекта «Аграрные расписки в Украине» Международной финансовой корпорации. В процессе использования аграрных расписок существует ряд проблем, в частности, по словам доцента кафедры нотариального и исполнительного процесса юридического факультета КНУ Ирины Мельник, есть опасность «дефекта формы» (как в случае с векселями), а это приведет к очень негативным последствиям.

Подводя итоги конференции, начальник управления нормативно-правового и методического обеспечения нотариата Министерства юстиции Украины Елена Мартынюк обратила внимание на перспективы электронного нотариата, который включает интеграцию баз и систем, создание электронного реестра нотариальных действий, применение электронных документов. Над этим сейчас работает Минюст. Также г-жа Мартынюк отметила необходимость электронизации архива. Внедрение электронного реестра нотариальных действий – это требование времени, и такой реестр должен усилить доверие к нотариальному документу и нотариату в целом, считает Кирилл Миненко, начальник управления по вопросам нотариата Главного ТУ юстиции в г. Киеве.

Нотариат должен сделать все, чтобы не потерять доверие общества, акцентировала заведующая кафедрой нотариального и исполнительного процесса и адвокатуры юридического факультета КНУ Светлана Фурса. Важность доверия со стороны общества отметил также президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко. По его словам, именно нотариат может обеспечить обществу качественную правовую защиту, и 2018 год должен стать «годом нотариата».

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