АО «Коннов и Созановский» успешно защитило интересы компании «Майкрософт Украина» в трудовом споре

Адвокатское объединение «Коннов и Созановский» успешно защитило интересы компании «Майкрософт Украина» в трудовом споре ценой 2,38 миллиона гривен.
По результатам рассмотрения дела Голосеевский районный суд города Киева отклонил все исковые требования, предъявленные к компании «Майкрософт Украина» и ее директору. Решение суда уже вступило в законную силу.
Представительство интересов компании «Майкрософт Украина» в этом деле осуществлял адвокат и партнер АО «Коннов и Созановский» Алексей Покотило.
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