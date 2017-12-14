он же e-mail

Сегодня 14 декабря 2017 года, 16:56

АО «Коннов и Созановский» успешно защитило интересы компании «Майкрософт Украина» в трудовом споре

Адвокатское объединение «Коннов и Созановский» успешно защитило интересы компании «Майкрософт Украина» в трудовом споре ценой 2,38 миллиона гривен.

По результатам рассмотрения дела Голосеевский районный суд города Киева отклонил все исковые требования, предъявленные к компании «Майкрософт Украина» и ее директору. Решение суда уже вступило в законную силу.

Представительство интересов компании «Майкрософт Украина» в этом деле осуществлял адвокат и партнер АО «Коннов и Созановский» Алексей Покотило.