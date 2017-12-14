Сегодня 14 декабря 2017 года, 15:25

В Киеве презентуют «Отчет по результатам проведения оценки нужд адвокатского самоуправления»

Проходит презентация Отчета Проекта Совета Европы "Консолидация реформы правосудия на Украине" по результатам проведения оценки нужд адвокатского самоуправления на Украине.

Участие в мероприятии приняли представители Совета Европы, Представительства ЕС на Украине, Администрации Президента, Совета по вопросам судебной реформы, Министерства юстиции, судебной власти, адвокатуры и правоохранительных органов.

Открыл мероприятие Мортен Енберг, председатель Офиса Совета Европы на Украине. СЕ всегда опекался защитой прав адвокатов и приветствует конституционные изменения в этой сфере.

«Признавая вызовы, которые стоят перед адвокатурой в рамках таких изменений на протяжении сентября-декабря 2017 года была проведена оценка нужд Национальной ассоциации адвокатов Украины», - отметил спикер.

Рекомендации в отчете смогут стать дорожной картой для развития адвокатуры в целом. «Совет Европы готов стоять рядом с Ассоциацией на защите прав адвокатов», - заявил он.

В свою очередь Лидия Изовитова, председатель НААУ, пояснила, что при подготовке Отчета непосредственно у НААУ не запрашивали ни одного документа, и не проводилась оценка деятельности Ассоциации.

«Мы не можем принять предоставленные в Отчете рекомендации. Вместо «нужд» НААУ отчет анализирует будущий проект закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, которого нет в парламенте и НААУ его не получала. Можно ли реформировать адвокатуру как единый государственный институт без ее участия? Это не отвечает европейским стандартам», - сообщила г-жа Изовитова.

Девид Вон, председатель программы «Новое правосудие» USAID, сообщил, что с введением монополии вопросы защиты адвокатской тайны и соблюдение прав и гарантий адвокатской деятельности являются ключевыми задачами для адвокатуры в целом. Так же он сообщил, что USAID готова предоставлять поддержку адвокатуре Украины в становлении независимости профессии с учетом ее потребностей.

«Мы хотели создать отчет, который бы очертил потребности адвокатуры Украины и мог бы стать проверочным списком потребностей, который смогли бы конструктивно обсудить вместе», - сообщил Тигран Карапетян, председатель отдела Восточного партнерства. По словам спикера, данный отчет не является единым направлением деятельности, а составляет лишь часть плана действий для Украины.

Он также обратил внимание, что данный отчет не является анализом законопроекта, и построен исключительно на действующем законодательстве.

Непосредственно Отчет представили консультанты Совета Европы Рытис Йокубаускас и Ранко Пелицарич.