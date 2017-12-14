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В Киеве презентуют «Отчет по результатам проведения оценки нужд адвокатского самоуправления»

14 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Проходит презентация Отчета Проекта Совета Европы "Консолидация реформы правосудия на Украине" по результатам проведения оценки нужд адвокатского самоуправления на Украине.

Участие в мероприятии приняли представители Совета Европы, Представительства ЕС на Украине, Администрации Президента, Совета по вопросам судебной реформы, Министерства юстиции, судебной власти, адвокатуры и правоохранительных органов.

Открыл мероприятие Мортен Енберг, председатель Офиса Совета Европы на Украине. СЕ всегда опекался защитой прав адвокатов и приветствует конституционные изменения в этой сфере.

«Признавая вызовы, которые стоят перед адвокатурой в рамках таких изменений на протяжении сентября-декабря 2017 года была проведена оценка нужд Национальной ассоциации адвокатов Украины», - отметил спикер.

Рекомендации в отчете смогут стать дорожной картой для развития адвокатуры в целом. «Совет Европы готов стоять рядом с Ассоциацией на защите прав адвокатов», - заявил он.

В свою очередь Лидия Изовитова, председатель НААУ, пояснила, что при подготовке Отчета непосредственно у НААУ не запрашивали ни одного документа, и не проводилась оценка деятельности Ассоциации.

«Мы не можем принять предоставленные в Отчете рекомендации. Вместо «нужд» НААУ отчет анализирует будущий проект закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, которого нет в парламенте и НААУ его не получала. Можно ли реформировать адвокатуру как единый государственный институт без ее участия? Это не отвечает европейским стандартам», - сообщила г-жа Изовитова.

Девид Вон, председатель программы «Новое правосудие» USAID, сообщил, что с введением монополии вопросы защиты адвокатской тайны и соблюдение прав и гарантий адвокатской деятельности являются ключевыми задачами для адвокатуры в целом. Так же он сообщил, что USAID готова предоставлять поддержку адвокатуре Украины в становлении независимости профессии с учетом ее потребностей.

«Мы хотели создать отчет, который бы очертил потребности адвокатуры Украины и мог бы стать проверочным списком потребностей, который смогли бы конструктивно обсудить вместе», - сообщил Тигран Карапетян, председатель отдела Восточного партнерства. По словам спикера, данный отчет не является единым направлением деятельности, а составляет лишь часть плана действий для Украины.

Он также обратил внимание, что данный отчет не является анализом законопроекта, и построен исключительно на действующем законодательстве.

Непосредственно Отчет представили консультанты Совета Европы Рытис Йокубаускас и Ранко Пелицарич.

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