Совет правосудия отказал САП в открытии дела против судьи В.Кицюк

Высший совет правосудия решил не открывать дисциплинарное дело в отношении судьи Виктории Кицюк, которая в феврале поссорилась с киевскими патрульными из-за парковки авто. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
«Рассмотрев жалобу руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение отказать в открытии дисциплинарного дела в отношении судьи Соломенского районного суда Киева Виктории Кицюк», - говорится в сообщении.
Кроме того, совет решил отложить рассмотрение жалобы на судью Печерского районного суда Киева Ларису Цоколь. Именно эта судья сейчас ведет дело против экс-президента Грузии Саакашвили.
Как сообщалось, 22 февраля Совет судей разместил на своем сайте обращение к Национальной полиции Украины, в котором выразил «глубокое возмущение действиями Национальной полиции, связанными с неправомерной попыткой задержания судьи Соломенского районного суда Киева Виктории Кицюк».
Также ССУ обратился к руководству полиции с требованием дать объяснения.
Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что такой инцидент имел место, и это было связано с нарушением правил дорожного движения.
Сохранить:
Контакты:
Непонятно Специализированная антикоррупционная прокуратура жаловалась на В.Кицюк из-за чего собственно? И при чём здесь САП?
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: