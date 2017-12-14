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Сегодня 14 декабря 2017 года, 16:56

Совет правосудия отказал САП в открытии дела против судьи В.Кицюк

Высший совет правосудия решил не открывать дисциплинарное дело в отношении судьи Виктории Кицюк, которая в феврале поссорилась с киевскими патрульными из-за парковки авто. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

«Рассмотрев жалобу руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение отказать в открытии дисциплинарного дела в отношении судьи Соломенского районного суда Киева Виктории Кицюк», - говорится в сообщении.

Кроме того, совет решил отложить рассмотрение жалобы на судью Печерского районного суда Киева Ларису Цоколь. Именно эта судья сейчас ведет дело против экс-президента Грузии Саакашвили.

Как сообщалось, 22 февраля Совет судей разместил на своем сайте обращение к Национальной полиции Украины, в котором выразил «глубокое возмущение действиями Национальной полиции, связанными с неправомерной попыткой задержания судьи Соломенского районного суда Киева Виктории Кицюк».

Также ССУ обратился к руководству полиции с требованием дать объяснения.

Пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что такой инцидент имел место, и это было связано с нарушением правил дорожного движения.