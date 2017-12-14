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Суд открыл производство об отмене регистрации Госбюро расследований

14 декабря 2017 года Источник:РБК-Украина

Суд открыл производство по делу об отмене регистрации Государственного бюро расследований (ГБР) и назначения первого заместителя и заместителя директора ГБР. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об отмене решения о государственной регистрации ГБР в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, также истец просит суд отменить решение директора ГБР Романа Трубы о назначении первого заместителя и заместителя главы ГБР. В то же время, Окружной административный суд города Киева, учитывая содержание исковых требований, пришел к выводу о наличии оснований для привлечения в качестве третьих лиц назначенных заместителей директора ГБР - Ольги Варченко и Александра Буряка. Отмечается, что суд назначил предварительное судебное заседание по делу на 22 января 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия по избранию руководства ГБР назначила Романа Трубу руководителем ведомства. Такое решение было принято после проведения рейтингового голосования за кандидатов.

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