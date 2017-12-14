Сегодня 14 декабря 2017 года, 15:25

Нотариусам советуют не сопротивляться внедрению новых технологий

Говорить о реформировании нотариальной деятельности в нашей стране уже невозможно вне контекста электронного нотариата, поэтому данной теме был посвящен целый блок докладов на Всеукраинской научно-практической конференции «Новые направления охраны и защиты прав нотариусами», которая проходит сегодня в стенах КНУ им. Т.Шевченко и организована НПУ совместно с кафедрой нотариального и исполнительного процесса и адвокатуры юридического факультета КНУ. Эксперты посоветовали нотариусам не сопротивляться внедрению новых технологий, ведь это вовсе не усложнит, а наоборот – упростит их работу. Но все же, среди нотариусов пока превалирует скептическое отношение к криптовалютам, блокчейну и другим модным веяниям.

Нотариусам нужно научиться быстро адаптироваться к новым реалиям, отметила частный нотариус Елена Кирилюк, пусть даже обсуждаемые новации кажутся фантастическими. Уже в близком будущем планируется создание электронного реестра нотариальных услуг, и это будет не только перенос в электронный формат «бумажного» реестра, но и взаимодействие со многими электронными базами и реестрами, что упростит работу нотариусов, считает г-жа Кирилюк. Такой реестр будет содержать, в частности, базу отчетности, документов, архив, предполагается автоматическое заполнение описей, номенклатур, отчетов. Конечно же, доступ к определенной информации будет иметь только сам нотариус.

Новации Закона Украины «Об электронных доверительных услугах» осветил директор Innovation and Development Foundation - Ukraine Роман Яковлев. По его словам, нотариат имеет потенциал стать электронным и перейти в онлайн. О возможностях Blockchain для нотариусов рассказал Георгий Вашадзе, советник главы Администрации Президента Украины, основатель and Development Foundation. Технология блокчейн решает многие проблемы и постоянно совершенствуется, отреагировал на побаивания нотариусов г-н Вашадзе. Продолжил тему новых технологий юрист АО Juscutum Нестор Дубневич, поведав об использовании криптовалют в договорах. Бурную дискуссию вызвал факт нотариального заверения нашумевшей сделки по «купле-продаже квартиры за биткоины» (на самом деле – мены) – присутствующие на конференции нотариусы негативно оценивают такую сделку, считая, что такой договор это «обмен квартиры ни на что», ведь статус криптовалюты официально не установлен.

Нотариусы готовы внедрять технологические новации, но при условии обеспечения безопасности данных и четкого законодательного регулирования.