Несмотря на то что банковская система продолжает работать в довольно сложных экономических условиях, все же заметны сдвиги в сторону стабилизации финансового сектора. О том, как банки выходят из кризиса, какие новые модели в своей деятельности выбирают и с какими трудностями сталкиваются, поговорим на IV LEGAL BANKING FORUM, который состоится 7 февраля 2018 года.
Также не обойдем вниманием достижения за последний год и отметим наиболее выдающиеся из них на Церемонии награждения победителей исследования «Банки 2018 года», которое ежегодно проводит «Финансовый клуб».
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Специальная цена на участия – 2000,00 грн – действует до 31 декабря 2017 года
Дата проведения: 7 февраля 2018 года
Время проведения: 09:30 – 20:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Организатор: газета «Юридическая практика»
Генеральный партнер Форума: ЮК L.I.Group
Соорганизатор: «Финансовый клуб»
При поддержке Независимой ассоциации банков Украины
В рамках IV LEGAL BANKING FORUM будут рассмотрены следующие вопросы:
• Трансформация банковской системы Украины
• Взаимоотношения с НБУ и ФГВФЛ
• Банковские риски и комплаенс
• Диджитализация финансового сектора
• Работа с проблемными активами активами
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер
(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua
Дарья Сваткова ─ координатор Форума
(096) 303-77-24, e-mail: d.svatkova@pravo.ua
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