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Открыта регистрация на IV LEGAL BANKING FORUM

14 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Несмотря на то что банковская система продолжает работать в довольно сложных экономических условиях, все же заметны сдвиги в сторону стабилизации финансового сектора. О том, как банки выходят из кризиса, какие новые модели в своей деятельности выбирают и с какими трудностями сталкиваются, поговорим на IV LEGAL BANKING FORUM, который состоится 7 февраля 2018 года.

Также не обойдем вниманием достижения за последний год и отметим наиболее выдающиеся из них на Церемонии награждения победителей исследования «Банки 2018 года», которое ежегодно проводит «Финансовый клуб».

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Специальная цена на участия – 2000,00 грн – действует до 31 декабря 2017 года

Дата проведения: 7 февраля 2018 года

Время проведения: 09:30 – 20:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Организатор: газета «Юридическая практика»

Генеральный партнер Форума: ЮК L.I.Group

Соорганизатор: «Финансовый клуб»

При поддержке Независимой ассоциации банков Украины

В рамках IV LEGAL BANKING FORUM будут рассмотрены следующие вопросы:

• Трансформация банковской системы Украины

• Взаимоотношения с НБУ и ФГВФЛ

• Банковские риски и комплаенс

• Диджитализация финансового сектора

• Работа с проблемными активами активами

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова ─ ивент-менеджер

(097) 616-76-19, e-mail: event@pravo.ua

Дарья Сваткова ─ координатор Форума

(096) 303-77-24, e-mail: d.svatkova@pravo.ua

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