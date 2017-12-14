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Сегодня 14 декабря 2017 года, 15:25

ВСП уволил 5 судей, в том числе Ярослава Романюка

Сегодня Высший совет правосудия рассмотрел материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке и об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

• Бухтиярову Ирину Александровну – с должности судьи Высшего административного суда Украины;

• Карабаня Владимира Яковлевича – с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

• Попович Елену Викторовну – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

• Скорик Наталью Александровну – с должности судьи хозяйственного суда Черниговской области;

• Романюка Ярослава Михайловича – с должности судьи Верховного Суда Украины.

Кроме того, Высший совет правосудия принял решение уволить Боровикову Аллу Ивановну с должности судьи Коммунарского районного суда города Запорожья по собственному желанию.

В то же время Высший совет правосудия принял решение отказать в увольнении в отставку Сокуренко Дмитрия Михайловича с должности судьи Апелляционного суда города Киева.