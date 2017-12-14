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Предприятия нарастили долг перед «Нафтогазом» на 5,2 млрд грн

14 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

На Украине объем задолженности предприятий перед госхолдингом НАК «Нафтогаз Украины» за использованный природный газ увеличился на 5,2 миллиарда гривен (19,6%), — сказано в сообщении пресс-службы компании.

«По состоянию на 12 декабря 2017 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 32 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность увеличилась на 5 231 млн гривен (19,6%)», — рассказали в компании.

По уточненным данным «Нафтогаза», около 79% от общей суммы задолженности составляет долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии. Кроме того, около 12% составляет долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии, а около 9% — долг прямых промышленных потребителей.

Как отмечают в госхолдинге, рост задолженности ТКЭ и ТЭЦ в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, который был использован ими в ноябре 2017 года.

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