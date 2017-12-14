САУ создала координационный совет, направленный на защиту прав адвокатов

САУ завершил работу на сегодня. Проголосовав за повестку дня и утвердив замечания к Отчету, было принято решение создать координационный совет, направленный на защиту прав адвокатов. Презентуя такое решение Лидия Изовитова, председатель САУ, отметила, что у адвокатуры сегодня существует одна главная проблема – нарушение прав адвокатов, поскольку остальные вопросы, как правило, решаются самостоятельно.
Отметим, в совет помимо адвокатов будут включены представители прокуратуры и следственные судьи, а также представители иных органов власти. Основной задачей совета, является выработка единых механизмов направленных на защиту прав адвокатов и прав человека в целом.
Сохранить:
Контакты:
Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик
В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO
Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: