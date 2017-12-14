Сегодня 14 декабря 2017 года, 13:54

САУ создала координационный совет, направленный на защиту прав адвокатов

САУ завершил работу на сегодня. Проголосовав за повестку дня и утвердив замечания к Отчету, было принято решение создать координационный совет, направленный на защиту прав адвокатов. Презентуя такое решение Лидия Изовитова, председатель САУ, отметила, что у адвокатуры сегодня существует одна главная проблема – нарушение прав адвокатов, поскольку остальные вопросы, как правило, решаются самостоятельно.

Отметим, в совет помимо адвокатов будут включены представители прокуратуры и следственные судьи, а также представители иных органов власти. Основной задачей совета, является выработка единых механизмов направленных на защиту прав адвокатов и прав человека в целом.