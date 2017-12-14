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Новую редакцию законопроекта о создании антикоррупционного суда можно зарегистрировать только после отзыва предыдущей, - народный депутат Сергей Алексеев

14 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Только после отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах» Президент сможет внести в парламент новый законопроект с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. Об этом в сообщил заместитель председателя Комитета Верховного Совета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев. Он отметил, что уже было несколько попыток отозвать этот законопроект, однако не хватило голосов.

«Мы должны проголосовать за отзыв законопроекта Егора Соболева. Надеюсь, председатель парламента поставит на ближайший вторник этот вопрос и найдутся голоса для этого. Поскольку в соответствии с Регламентом нельзя внести новый законопроект без отзыва ранее зарегистрированного», - сказал он.

Сергей Алексеев напомнил, что Петр Порошенко недавно заявил, что если законопроект не будет разработан в парламенте, то в течение недели он внесет свой законопроект. До этого президент обращался к руководству парламента о создании соответствующей группы из числа народных депутатов, которые наработали такой документ.

«Лично я этим вопросом занимаюсь. Неделю назад встречался с экспертами Международного антикоррупционного консультативного совета по поводу законопроекта об антикоррупционном суд. Сейчас для меня уже понятны основные положения законопроекта и его структура», - сказал он.

В то же время Сергей Алексеев подчеркнул, независимо от того, кто будет непосредственным автором законопроекта, готовиться ко второму чтению он будет на базе Комитета по вопросам правовой политики и правосудия народными депутатами из числа специально созданной рабочей группы.

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