Сегодня 14 декабря 2017 года, 13:54

Парламенту предлагают штрафовать за неправильную парковку

В парламенте хотят вновь возродить фотофиксацию нарушений правил дорожного движения. Начать они хотят с парковок. Соответствующий законопроект совсем скоро будет рассмотрен Верховным Советом. Автор проекта — народный депутат Антон Геращенко. Он уверен, что если автомобиль припаркован неправильно, то представитель закона сразу выписывает штраф на имя собственника данного транспортного средства.

Проект закона содержит такую формулировку «Административную ответственность за правонарушение в области обеспечения безопасности дорожного движения и парковки транспортных средств, зафиксированных в автоматическом режиме и/или режиме фотосъемки/видеозаписи (при помощи технических средств, которые позволяют осуществлять фотосъемку или видеозапись и работают в соответствии с законодательством о защите информации в информационно-телекоммуникационных системах), несут юридические и физические особы, на которых зарегистрировано транспортное средство (владельцы транспортных средств)».

Обязанность доказывать, что нарушение совершил не собственник, а, к примеру, нанятый водитель или иная особа, которая временно управляла в то время автомобилем, ложится на плечи владельца машины.