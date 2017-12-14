Сегодня 14 декабря 2017 года, 13:54

При передаче нотариусам функций регистрации брака и медиации важен научный подход

Реформирование нотариата должно быть взвешенным и своевременным, и достичь этого можно благодаря объединению усилий ученых и практиков, отметил президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко, выступая на открытии Всеукраинской научно-практической конференции «Новые направления охраны и защиты прав нотариусами», которая проходит сегодня в стенах КНУ им. Т.Шевченко и организована НПУ совместно с кафедрой нотариального и исполнительного процесса и адвокатуры юридического факультета КНУ. Без научной основы невозможны качественные законодательные изменения, считает заместитель Министра юстиции Украины Елена Сукманова, при этом изменения должны фиксировать те общественные отношения, которые уже сложились. «Функции нотариуса с каждым годом будут становиться все шире, глубже», - наблюдает тренд г-жа Сукманова, также отмечая плодотворное сотрудничество Минюста и НПУ. На конференции обсуждаются актуальные вопросы реформирования нотариата – перспективы регистрации брака, медиации, электронного нотариата, антирейдерские механизмы, эскроу-счета и т.п.

«Мы не должны экспериментировать в нотариате», - акцентировала Светлана Фурса, заведующая вышеуказанной кафедрой юридического факультета КНУ, ведь в последнее время внедряется много новаций, к которым нужно подходить обдуманно, учитывая наши реалии, менталитет, и главное – не уничтожить правовую природу нотариата. Рассказывая о перспективах участия нотариуса в регистрации брака, г-жа Фурса привела в пример опыт Испании, и предложила расширить брачный договор, добавив в него на законодательном уровне возможность регулирования неимущественных вопросов. По мнению Светланы Фурсы, это увеличит заинтересованность людей в составлении брачных договоров. Также нужно разрешить нотариусом регистрировать договор отдельного проживания (сейчас установление такого режима – в компетенции суда). «Нотариат может стать сегодня сильным конкурентом судопроизводству», - считает г-жа Фурса, а наука должна делать прогнозы для развития нотариата.

В вопросе регистрации брака нотариат не должен просто получить статическую функцию, которую выполняют сейчас органы РАГС, а предложить что-то другое, акцентировал Дмитрий Кирилюк, частный нотариус, член Совета НПУ. Возможность регистрации брака нотариусами даст выбор гражданам, но справятся ли нотариусы с этой функцией на «отлично» - большой вопрос, считает частный нотариус Ирина Петрова.

Медиация также может стать важным инструментом для расширения компетенции нотариуса, но подходить к внедрению такой новации нужно с умом, научно, отметил Дмитрий Кирилюк. Есть мнение, что нотариусы и так являются медиаторами, - но не все справляются с этой функцией, а кроме того, во многих случаях нотариус не может быть стороной незаинтересованной. Г-н Кирилюк считает, что в законопроект о медиации нужно отдельной строкой включить нотариусов как лиц, которые могут быть медиаторами, но только после соответствующего обучения.