Сегодня 14 декабря 2017 года, 13:54

«Юридическое образование в глубоком кризисе»,– В.Кисиль профессор кафедры международного частного права КНУ имени Тараса Шевченко

Вчера, 13 декабря, в Комитете Верховного Совета Украины по вопросам правовой политики и правосудия состоялся круглый стол «Реформа юридического образования: pro et contra». Модератором мероприятия выступил исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

Тема образования сейчас активно обсуждается. Для этого есть как минимум три информационных повода: разработка рабочей группой Концепции развития юридического образования, регистрация законопроекта о юридическом (правовом) образовании и общем доступе к правовой профессии (№7147 от 28 сентября 2017 года) и законопроекта о юридическом образовании и юридической (правовой) профессии (№7147-1 от 17 октября 2017 года).

Критическое состояние

Член Высшего совета правосудия, член рабочей группы по разработке Концепции Андрей Бойко отметил, что положения первого законопроекта в целом совпадают с Концепцией, но ряд норм не воспринимаются обществом, поэтому есть необходимость в дальнейшем обсуждении. По словам г-на Бойко, необходимость реформирования «образовательного законодательства» возникла в связи с тем, что новое законодательство в сфере судоустройства привнесло новые термины по части юридического образования. Но даже не это самая главная причина. Более важная проблема – качество юридического образования. Тестирование на магистерскую программу «Право» в этом году только подтвердило эту проблему. «Состояние – близкое к критическому», – так охарактеризовал качество юробразования спикер. Удельный вес студентов продемонстрировали отсутствие минимального объема знаний для продолжения обучения.

Андрей Бойко подчеркнул, что Концепция предусматривает жесткую модель регламентации образовательного процесса – возможно именно это вызвало такую широкую критику. Все же Украина привыкла к либеральной модели – именно она превалирует в странах Европы.

Своими впечатлениями от тестирования на магистерскую программу поделился президент международной общественной организации «Универсальная экзаменационная сеть» (UENet) Сергей Мудрук. Наихудшие результаты продемонстрировали студенты юридических факультетов учреждений культуры, богословства и силовых ведомств. Лучшие результаты показали студенты профильных юридических вузов и классических учреждений. Нуждается ли юридическое образование в отдельном правом регулировании? Сергей Мудрук считает, что профессия достойна отдельного закона. Лично он является апологетом либеральной модели образования. По его словам каждая регулируемая правовая профессия вынуждена частично проверять то, что предлагает ей правовое образование.

Трансформация профессий

Более целесообразным заместитель Министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов считает разрешение дилеммы «Правоведение» vs. «Международное право». Исторически так сложилось, что эти две специальности существовали порознь. Он убежден, что юридическое образование нуждается в отдельном законодательном регулировании.

А вот народный депутат Украины Руслан Сидорович большой проблемы с специальностью «Международное право» не видит. Она имеет право на существование, а запрос на эту специализацию будет всегда, особенно в связи с тенденциями к глобализации, ратификацией Украиной ряда международных документов относительно частных и публичных правоотношений. Г-н Сидорович советует реформирование привязывать к результату: а что «на выходе» мы хотим получить? Качество специалистов. Обеспечить надлежащее качество сможет жесткий уровень допуска к профессии. Реформа образования крайне необходима, ведь тогда к ВККС и ВСП не было бы вопросов по поводу профессиональных навыков кандидатов в судьи. Качество кадров в адвокатуре вызывает у Руслана Сидоровича «глубокое сожаление», а еще большее сожаление качество кадров в прокуратуре. Он считает, что за 10-30 лет такая профессия как нотариат отомрет или существенно трансформируется в связи с активным развитием технологий и процессов автоматизации.

На вопрос – нужен ли специальный закон, регулирующий юридическое образование – председатель ВККС Сергей Козьяков задал другой вопрос: а какие компетенции будут у выпускников с принятием этого закона? Он убежден, что запрос на эти компетенции должны делать сами профессии. Ему импонирует идея о сдаче единого квалификационного экзамена для соискателей правового образования.

«Юридическое образование в глубоком кризисе», – подчеркнул профессор кафедры международного частного права КНУ имени Тараса Шевченко Василий Кисиль. Он также считает, что единый экзамен стал бы хорошей новацией для Украины. По словам спикера 200 вузов не то, что не обеспечивают требования работодателей, а тянут весь образовательный процесс на дно. Каким юридическое образование должно быть в будущем? Качественным. И это самое главное.

Все на своих местах

А почему собственно, юрфаки появились в этих 200-х вузах? Председатель Европейского комитета по вопросам предотвращения пыток и нечеловеческого или унижающего честь обращения или наказания Николай Гнатовский напомнил, что учреждения открывали в свое время юридические факультеты, чтобы выжить. Он убежден, что реформировав юридическое образование, мы реформируем систему образования в целом. Он также является сторонником либеральной модели и «единого экзамена» – как это в Германии (такая модель имеет как преимущества, так и недостатки), но Украина к нему полностью не готова.

В свою очередь эксперт программы реформирования судебной и правоохранительной систем Украинского института будущего, адвокат Татьяна Ющенко подчеркнула, что рынок юридических услуг все расставит на свои места. Она поделилась собственным опытом: выпускники-«отличники» из ее вуза пошли в адвокатуру или суд, «двоечники» пошли в правоохранительные органы или на госслужбу, а очень амбициозные и яркие личности открыли собственный бизнес, не связанный с юриспруденцией. Г-жа Ющенко также вспомнила и о появлении Legal High School – это свидетельствует о том, что работодатели – большие юридические компании не удовлетворены уровнем знаний юристов, которых им готовят университеты. Она считает целесообразным взять доступ к профессии судьи за образец и распространить его на доступ к профессии адвокатов, прокуроров, нотариусов.

В завершение Сергей Мудрук выразил мнение касательно единого квалификационного экзамена для доступа к профессиям. В этом вопросе он занимает последовательную позицию: органика и генетика правовых профессий в нашем государстве такого не примет. В нашем государстве нет такого понятия как магистрат, и едва ли он появится при нашей жизни.