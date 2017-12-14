Сегодня 14 декабря 2017 года, 12:23

Состоялось заседание Пленума Верховного Суда

Сегодня в Кловском дворце состоялось второе заседание Пленума Верховного Суда (первое заседание, напомним, прошло 30 ноября с.г.). В ходе нынешнего заседания обсуждалось два вопроса. Первый – были утверждены временные основы использования автоматизированной системы документооборота и определение состава суда в ВС. Как напомнил секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспеник, Положение об автоматизированной системе документооборота суда было утверждено Советом судей Украины еще осенью 2010 года и за последние 7 лет коррективы в этот документ вносились порядка 16 раз. Сейчас нужно концептуально изменить правила работы этой системы с учетом новых механизмов и процедур, предусмотренных процессуальным законодательством. Последнее, как известно, вступает в силу уже завтра, а также 15 декабря стартует процессуальная деятельность нового ВС.

Как подчеркнула Председатель ВС Валентина Данишевская, в пределах процессуального законодательства посредством работы автоматизированной системы документооборота необходимо преодолеть существующие негативные явления. Как отмечалось, новые процессуальные правила сужают, сводят к минимуму возможность передачи дела на новое рассмотрение. Поэтому, по словам г-жи Данишевской, автоматизированная система распределения дел должна «сдерживать» возможные желания судей избежать рассмотрения каких-то дел, и не допустить манипулирования составом суда.

Второе решение Пленума ВС – избрание судей ВС в Комиссию по вопросам Высшего корпуса государственной службы в системе правосудия (Комиссия), которая действует при Высшем совете правосудия (ВСП). В эту комиссию были делегированы 3 «верховных» судьи: Александр Стародуб, Станислав Голубицкий и Валерий Суховой. Последний, напомним, был ранее делегирован в этот орган, еще не будучи судьей ВС, Советом судей Украины. Теперь высшему органу судейского самоуправления, очевидно, придется принять новое кадровое решение по этому вопросу. Отметим, что в состав данной комиссии входят: два члена (не судьи) ВСП, два члена (не судьи) ВККС, два члена Совета судей Украины и три судьи ВС.