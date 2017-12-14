Сегодня 14 декабря 2017 года, 12:23

Наша система адвокатского самоуправления одна из лучших и сбалансированных в мире, - Валентин Гвоздий, заместитель председателя САУ

В Киеве проходит заседание Совета адвокатов Украины. Перед тем как перейти к повестке дня членам САУ было предложено обсудить отчет экспертов ЕС, который будет презентован сегодня.

«За последний месяц возникли существенные риски получить проект профильного закона, который фактически разрушает деятельность Национальной ассоциации Украины», - сообщила Лидия Изовитова, председатель САУ. Кроме того, она пояснила членам САУ, что НААУ был получен отчет от экспертов Европейского Союза. Тем не менее, по ее словам эксперты не знакомы ни с деятельностью, ни со структурой Ассоциации.

В свою очередь Валентин Гвоздий, заместитель председателя САУ, отметил, что были разработаны критические замечания на отчет, 60% из которых были учтены. «Было очень тяжело подготовить критику на этот совершенно «сумасшедший» отчет. Если мы не доработаем их сейчас и получим одобрение на разработанный законопроект, то в результате получим проект закона, направленный на уничтожение системы адвокатского самоуправления» - сообщил он. В тоже время г-н Гвоздий отметил, что наша система одна из лучших и сбалансированных в мире. Предложенная же модель, по его мнению, была бы приема для федерального государства, а не для унитарного, как это записано в Конституции Украины. Валентин Гвоздий, пояснил, что предложенный вариант законопроекта об адвокатуре предполагает ликвидацию региональных органов адвокатского самоуправления, создав на их месте единую палату. Руководство палаты избирается сроком на пять лет, при этом упраздняется положение о САУ.

Кратко представители рабочей группы прошлись по положениям Отчета по результатам проведения оценки потребностей НААУ и презентовали членам САУ свои замечания.