Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 декабря 2017 года, 12:23

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

«Хенкель Украина» и Астерс популяризируют среди украинского бизнеса принципы compliance

14 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

12 декабря 2017 г. Ольга Лукьянова (руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов и политик «Хенкель» на Украине) прочитала лекцию о compliance (соблюдении корпоративных стандартов) для слушателей Юридической школы Европейской Бизнес Ассоциации и Астерс. Юридическая школа ЕВА-Астерс – это уникальная бесплатная платформа для украинских юристов, предназначенная для обмена опытом и лучшими примерами юридической поддержки и защиты бизнеса.

Представители большого количества ведущих компаний, работающих на украинском рынке, присутствовали на лекции. Госпожа Лукьянова поделилась своим значительным опытом реализации программ по соблюдению корпоративных стандартов и прокомментировала особенности образования сотрудников в этой сфере.

«Наличие эффективной системы compliance может предупредить репутационные риски и минимизировать негативные финансовые последствия для компании», – отметила Ольга Лукьянова. «Я с удовольствием уже третий раз выступаю перед слушателями Юридической школы ЕВА-Астерс, поскольку этот проект является чрезвычайно популярным среди украинских юристов, он действительно способствует приближению стандартов украинского бизнеса к мировым эталонам».

Армен Хачатурян, старший партнер Астерс, подтверждает эту мысль: «Принципы compliance крайне важны для корпоративной культуры и успеха в бизнесе в высокоразвитой рыночной экономике, к построению которой стремится Украина. Поэтому следует приложить максимум усилий, чтобы ускорить внедрение этих принципов и лучших примеров украинскими компаниями в качестве важного направления экономических и правовых реформ на Украине. Лекция Ольги в Юридической школе ЕВА-Астерс является нашим общим вкладом в достижение этой благородной цели».

Юридическая школа – это образовательный проект, основанный Астерс в партнерстве с Европейской Бизнес Ассоциацией, ведущей организацией международного бизнеса на Украине. Программа Школы включает лекции на "горячие" темы и направлена на решение реальных вопросов, с которыми в повседневной работе сталкиваются представители бизнеса на Украине.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 50 (1042) от 12/12/17 Свежий номер

Семейное право

№ 50 (1042)
В фокусе: Медиаактивность

Внимание, равняйсь, СМИрно!

Отрасли практики

Работа над помарками

Продвижение

Измерение бренда

Процессуальные новациии

Запал прочности

Архив голосованийVox Populi

Какую из процессуальных новаций вы считаете самой спорной?

Электронное судопроизводство

Расширение способов судебной защиты

Сроки досудебного расследования в УПК

Встречное обеспечение иска

Механизмы недопущения злоупотребления процессуальными правами

Участие свидетелей в хозпроцессе

Досудебное урегулирование спора

Типовые и образцовые дела в КАСУ

Другую новацию

Все изменения спорны

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    Antika
Пресс-релизы

Юридические фирмы Nobles и Phenomena объединились для усиления ключевых практик

В Украине запустился новый юридический консалтинг в сфере ICO

Круглый стол «Антирейдерская комиссия vs суд: куда обращаться за защитой?».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом