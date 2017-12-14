Сегодня 14 декабря 2017 года, 12:23

«Хенкель Украина» и Астерс популяризируют среди украинского бизнеса принципы compliance

12 декабря 2017 г. Ольга Лукьянова (руководитель юридического отдела, офицер по соблюдению корпоративных стандартов и политик «Хенкель» на Украине) прочитала лекцию о compliance (соблюдении корпоративных стандартов) для слушателей Юридической школы Европейской Бизнес Ассоциации и Астерс. Юридическая школа ЕВА-Астерс – это уникальная бесплатная платформа для украинских юристов, предназначенная для обмена опытом и лучшими примерами юридической поддержки и защиты бизнеса.

Представители большого количества ведущих компаний, работающих на украинском рынке, присутствовали на лекции. Госпожа Лукьянова поделилась своим значительным опытом реализации программ по соблюдению корпоративных стандартов и прокомментировала особенности образования сотрудников в этой сфере.

«Наличие эффективной системы compliance может предупредить репутационные риски и минимизировать негативные финансовые последствия для компании», – отметила Ольга Лукьянова. «Я с удовольствием уже третий раз выступаю перед слушателями Юридической школы ЕВА-Астерс, поскольку этот проект является чрезвычайно популярным среди украинских юристов, он действительно способствует приближению стандартов украинского бизнеса к мировым эталонам».

Армен Хачатурян, старший партнер Астерс, подтверждает эту мысль: «Принципы compliance крайне важны для корпоративной культуры и успеха в бизнесе в высокоразвитой рыночной экономике, к построению которой стремится Украина. Поэтому следует приложить максимум усилий, чтобы ускорить внедрение этих принципов и лучших примеров украинскими компаниями в качестве важного направления экономических и правовых реформ на Украине. Лекция Ольги в Юридической школе ЕВА-Астерс является нашим общим вкладом в достижение этой благородной цели».

Юридическая школа – это образовательный проект, основанный Астерс в партнерстве с Европейской Бизнес Ассоциацией, ведущей организацией международного бизнеса на Украине. Программа Школы включает лекции на "горячие" темы и направлена на решение реальных вопросов, с которыми в повседневной работе сталкиваются представители бизнеса на Украине.