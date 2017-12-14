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Адвокаты получили советы по экспертному обеспечению позиции защиты

14 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Уголовный процесс не обходится без проведения экспертиз, но адвокатов чаще всего интересует результат экспертизы, тогда как важно обращать внимание и на сам процесс ее проведения, вникать в «кухню» экспертных исследований, отметил адвокат, советник АО «Солодко и партнеры» Валерий Поваров в ходе тематического заседания Комитета по уголовному и уголовно-процессуальному праву Ассоциации юристов Украины. На мероприятии, которое состоялось 13 декабря с.г., обсуждались возможные экспертные манипуляции в уголовном процессе, адвокаты получили практические рекомендации по экспертному обеспечению позиции защиты.

Дискуссия была жаркой, ведь независимый судебный эксперт, директор SeLeV Consulting Group Ltd Сергей Волочай критиковал состояние сферы экспертизы в нашей стране, но некоторые участники заседания во многом не соглашались с докладчиком, отмечая высокий уровень подготовки украинских экспертов. По мнению г-на Волочая, существуют проблемы с законодательным определением субъектов судебно-экспертной деятельности, а стажировка и аттестация ничего не меняют в уровне знаний эксперта. Потенциал же государственных научно-исследовательских учреждений приближается к нулю по сравнению с развитием современной науки, сокрушается эксперт, а главным «вентилем», который перекрывает приток научных достижений в нашу страну, является согласование и утверждение методик проведения экспертиз. Впрочем, как отметил один из участников заседания, использование методик позволяет судить о более профессиональном проведении экспертизы. Сергей Волочай акцентировал особое внимание на том, что методики написаны стороной обвинения, которая создала для себя комфортные условия, в отличие от стороны защиты.

Сергей Волочай назвал такие системные манипуляции, с которыми адвокаты могут столкнуться в случае проведения экспертизы: несоответствие вида экспертиз конкретной научной сфере; аттестация методов исследований; аттестация судебных экспертов; система допусков к исследованиям; процедура заверения заключения эксперта; практика рецензирования заключений судебных экспертов; восприятие экспертом вопроса в «нужном» контексте; неполное, поверхностное исследование; подмена предмета исследования; уклончивые ответы; смещение акцента в постановке вопроса, обвинительное толкование «неудобных» результатов исследования и т.п. «Бороться со следователем, который хочет получить определенное заключение экспертизы, - бесполезно», - отметил Валерий Поваров.

Адвокатов часто лишают возможности адекватного сопротивления в процессе, но нужно не бояться выходить за рамки традиций, «не дрожать в суде», если необходимо – не соглашаться с экспертным заключением от стороны обвинения и проводить другие экспертизы, советует Сергей Волочай, а для этого каждому адвокату полезно иметь своих «оруженосцев» - экспертов в определенных отраслях.

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