Сегодня 14 декабря 2017 года, 10:52

Украина подписала новую декларацию о торговле в рамках ВТО

Украина присоединилась к Декларации о торговле и расширение прав и возможностей женщин в экономической сфере. Документ подписан в рамках конференции министров Всемирной торговой организации (ВТО) в Буэнос-Айресе, передает пресс-служба Минэкономразвития.

"Более 100 стран-участниц декларации, в том числе и Украина, согласились сотрудничать над тем, чтобы торговая политика стран была более ответственной по гендерным вопросам", - говорится в сообщении.

Для реализации декларации определены 5 шагов, среди которых обмен опытом по правилам и программ для поощрения участия женщин в национальных и международных экономических. Следующим шагом является распространение информации о лучших практиках проведения гендерного анализа торговой политики и мониторинга их последствий.

Кроме того, страны-участницы декларации будут обмениваться методами устранения барьеров для привлечения женщин к экономической деятельности и новациями для внедрения ответственной гендерной политики в экономике. Результатом декларации должно стать сотрудничество женщин в экономической сфере с ВТО.