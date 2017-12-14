Сегодня 14 декабря 2017 года, 10:52

Польша и Украина договорились ввести совместный таможенный контроль на границе

Президент Украины Петр Порошенко договорился со своим польским коллегой Анджеем Дудой о совместном таможенном контроле украино-польской границы. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши.

По его словам, ввиду безвизового режима такая мера упростит контакты между украинцами и поляками.

“Мы договорились, например, на межправительственном уровне, мы введем совместный таможенный контроль, как эффективное средство борьбы с коррупцией и контрабандой. Чем быстрее мы это сделаем – тем лучше, это будет упрощать после введения безвизового режима контакты между людьми. Это именно то, чего я хочу и ищут наши народы”, – добавил Порошенко.