Польша и Украина договорились ввести совместный таможенный контроль на границе

Президент Украины Петр Порошенко договорился со своим польским коллегой Анджеем Дудой о совместном таможенном контроле украино-польской границы. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши.
По его словам, ввиду безвизового режима такая мера упростит контакты между украинцами и поляками.
“Мы договорились, например, на межправительственном уровне, мы введем совместный таможенный контроль, как эффективное средство борьбы с коррупцией и контрабандой. Чем быстрее мы это сделаем – тем лучше, это будет упрощать после введения безвизового режима контакты между людьми. Это именно то, чего я хочу и ищут наши народы”, – добавил Порошенко.
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