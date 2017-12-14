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НБУ упростил порядок ввоза резидентами на Украину наличной иностранной валюты

14 декабря 2017 года Источник:Finance.Ua

Национальный банк Украины (НБУ) упростил порядок ввоза резидентами на Украину наличной иностранной валюты.

Как сообщил НБУ на веб-вайте, в настоящее время физические лица-украинцы могут ввозить в страну наличность на сумму более EUR10 тыс. в эквиваленте при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме, а также при наличии документов, подтверждающих снятие наличных со счетов в финансовых учреждениях, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, если таковая имела место, на сумму, превышающую EUR10 тыс. в эквиваленте.

Согласно постановлению правления НБУ №127 от 12 декабря 2017 года “О внесении изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины”, которое вступает в силу с 14 декабря, в дальнейшем украинцы смогут ввозить такую сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

В то же время НБУ уточняет: вывоз за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличных на сумму более EUR10 тыс. в эквиваленте осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие ими наличных с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными, в случае осуществления такой операции, на сумму, превышающую в эквиваленте EUR10 тыс.

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