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Стало известно, когда ВККС рассмотрит вопрос о допуске кандидатов к участию в конкурсе на должность в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности

13 декабря 2017 года Источник:Юридическая Практика

Высшая квалификационная комиссия судей Украины назначила на 22 декабря рассмотрение вопроса о допуске кандидатов к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

В сообщении отмечается, что заседания Комиссии по указанному вопросу состоятся по адресу: г. Киев, ул. Механизаторов, 9, в 10:00, 11:00 и в 14: 00.

В соответствии с пунктом 4.6. Раздела IV Положения о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи участие кандидата в решении вопроса о допуске к участию в конкурсе не обязательно.

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