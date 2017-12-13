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В Минагропроде заявили о готовности земельного кадастра к запуску рынка земли на Украине

13 декабря 2017 года Источник:УНИАН

Земельный кадастр на Украине полностью готов к отмене моратория на куплю-продажу участков сельскохозяйственного назначения и запуску рынка земли, несмотря на заявления ряда экспертов о его недостаточном наполнении, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия на Украине Максим Мартынюк.

«Я могу с закрытыми глазами гарантировать, что 95% частной сельхозземли внесено в кадастр. Кадастр сейчас полностью обслуживает рынок аренды. Ни у кого не возникает никаких вопросов с оформлением договоров, получением выписок из кадастра и т. д… Поэтому хочу сказать, что кадастр готов к запуску оборота (земель сельхозназначения – УНИАН)», - сказал М..Мартынюк. По его словам, в настоящее время в кадастре частично отсутствуют данные о тех сельхозземлях, которые были приватизированы до его появления. Однако за последние два года количество доступной в кадастре информации о таких участках выросло почти в 8 раз.

«Есть некоторое количество участков, которые были приватизированы до появления кадастра как такового, всего их было 4 миллиона участков. Потом с ними проводились какие-то трансакции, по мере этих трансакций они попадали в кадастр. Я думаю, сейчас это может быть около 500 тысяч участков, которые не внесены в кадастр. И скорее всего у этих участков нет фактических собственников, потому что, наверное, кто-то умер, где-то нет наследника и т.д.», - добавил чиновник.

В то же время М.Мартынюк отметил, что в целом в кадастре в настоящее время доступна информация о земельных участках, которые совокупно составляют около 73% территории Украины. Оставшиеся 27% территории нашей страны, которые не были внесены в кадастр, составляют леса, земли обороны, образования, природо-заповедного фонда.

«То есть это те земли, которые к обороту сельхозземель не имеют никакого отношения», - пояснил первый замглавы Минагропрода. Мартынюк добавил, что в силу того, что одной из причин продления моратория на куплю-продажу сельхозземель на Украине являются заявления ряда экспертов и депутатов о неготовности земельного кадастра к запуску рынка, ведомство привлекло международных партнеров для проведения независимой оценки его состояния.

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