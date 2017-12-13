Под новый год украинцы получат безвиз с ОАЭ

Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 31 декабря. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.
«В канун Нового года стартует безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами», - написал он.
П.Климкин добавил, что с 31 декабря граждане Украины смогут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней по биометрическим паспортам.
Как известно, 2 ноября Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме.
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